Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA Galatasaray Liverpool maçının istatistiklerini duyurdu

Galatasaray - Liverpool koşu mesafeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu maçları kapsamında 10 Mart 2026 Salı günü Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan kritik karşılaşmada Galatasaray, İngiliz ekibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray - Liverpool koşu mesafeleri gündem oldu. UEFA tarafından Galatasaray - Liverpool maçının istatistikleri duyuruldu.

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA Galatasaray Liverpool maçının istatistiklerini duyurdu
- koşu mesafeleri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA 'nde son 16 turu maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. RAMS Park' ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek, çeyrek final yolunda avantajı aldı. Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray - Liverpool koşu mesafeleri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool maçının istatistikleri merak ediliyor.

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA Galatasaray Liverpool maçının istatistiklerini duyurdu

GALATASARAY LİVERPOOL KOŞU MESAFELERİ, İSTATİSTİKLER

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray karşılaşmada 112.2 kilometre koştu. Liverpool'un ise 109.2 kilometre koşu mesafesi olduğu belirtildi.

Galatasaray - Liverpool maçının diğer istatistikleri şöyle:

Topa Sahip Olma: 49-51

Toplam Şut: 32-37

Kornerler: 7-4

Başarılı Pas: 272-333

Denenen Pas: 353-425

Koşu Mesafesi: 112.2 - 109

Kurtarışlar: 7-4

Sarı Kart: 1-4

Kırmızı Kart: 0-0

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA Galatasaray Liverpool maçının istatistiklerini duyurdu

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçları kapsamında 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere'de bulunan Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Kritik karşılaşmada Galatasaray beraberlik ile ayrılsa bile çeyrek final biletinin sahibi olacak.

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#Koşu Mesafeleri
#Futbol İstatistikleri
#Aktüel
