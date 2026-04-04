Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Survivor 2026’dan kim elendi? 4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 22:52
1
Survivor 2026’da 4 Nisan akşamı gerçekleşen eleme gecesi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Haftanın eleme adayları arasında geçen zorlu mücadele sonrası adaya veda eden isim merak konusu oldu. Yarışmacıların duygusal anlar yaşadığı gecede, sosyal medyada da “Survivor 2026’dan kim elendi?” sorusu en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Eleme sonucu henüz netlik kazanmazken, gözler Survivor 2026’nın yeni bölümüne çevrildi. Peki, Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı kim oldu? Engincan mı Serhan mı?

2
survivor 2026'ya veda eden yarışmacı

Survivor 4 Nisan 2026’da eleme heyecanı akşamı doruğa ulaştı. Haftanın eleme adaylarının karşı karşıya geldiği gecede, yarışmaya veda eden ismin kim olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Zorlu parkurlar ve ada şartları altında mücadele eden yarışmacılar için kritik bir gece yaşanırken, duygusal anlar da dikkat çekti. Survivor 2026’nın yeni bölümünde açıklanacak sonuç, yarışmanın seyrini değiştirecek önemli gelişmelerden biri olacak. Peki, Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı kim oldu? 4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu?

3
4 NİSAN 2026 SURVİVOR’A VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı Serhan Onat oldu.

KADER KONSEYİNDE KARAR NE OLACAK?

Survivor 2026’da bir ilk yaşanacak. Engincan Tura ve Serhan Onat ikinci kez eleme oyununa çıkacak. Zorlu geçecek eleme oyunu sonrası bir yarışmacı kader konseyine kalacak. Takımlar kendi arasında karar alacak. Serhan ikinci kez Kader Konseyine çıkacak mı? Engincan Tura Kader Konseyinde yer alacak mı? Survivor 2026’ın yeni bölümünde yaşanılacak büyük sürprizi izleyiciler merakla bekliyor.

4
SURVİVOR 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2 Nisan 2026 eleme adayı Engincan Tura ve Serhan Onat oldu.

1 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

1 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

30 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

30 Mart 2026 Survivor eleme adayı Bayhan oldu.

5
SURVİVOR 1 NİSAN 2026 SEMBOL OYUNUNUN KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor 1 Nisan 2026 sembol oyununun kazanan yarışmacı Seda Albayrak oldu.

SURVİVOR 3 NİSAN 2026 SEMBOL OYUNUNU KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor 3 Nisan 2026 sembol oyununu kazananı Sercan Yıldırım oldu.

6
SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu 

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu 

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

7
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat

8
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.