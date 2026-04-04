Survivor 2026’dan kim elendi? 4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı

Survivor 2026’da 4 Nisan akşamı gerçekleşen eleme gecesi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Haftanın eleme adayları arasında geçen zorlu mücadele sonrası adaya veda eden isim merak konusu oldu. Yarışmacıların duygusal anlar yaşadığı gecede, sosyal medyada da “Survivor 2026’dan kim elendi?” sorusu en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Eleme sonucu henüz netlik kazanmazken, gözler Survivor 2026’nın yeni bölümüne çevrildi. Peki, Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı kim oldu? Engincan mı Serhan mı?
Survivor 4 Nisan 2026’da eleme heyecanı akşamı doruğa ulaştı. Haftanın eleme adaylarının karşı karşıya geldiği gecede, yarışmaya veda eden ismin kim olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Zorlu parkurlar ve ada şartları altında mücadele eden yarışmacılar için kritik bir gece yaşanırken, duygusal anlar da dikkat çekti. Survivor 2026’nın yeni bölümünde açıklanacak sonuç, yarışmanın seyrini değiştirecek önemli gelişmelerden biri olacak. Peki, Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı kim oldu? 4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu?
4 NİSAN 2026 SURVİVOR’A VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?
4 Nisan 2026 Survivor’a veda eden yarışmacı Serhan Onat oldu.
KADER KONSEYİNDE KARAR NE OLACAK?
Survivor 2026’da bir ilk yaşanacak. Engincan Tura ve Serhan Onat ikinci kez eleme oyununa çıkacak. Zorlu geçecek eleme oyunu sonrası bir yarışmacı kader konseyine kalacak. Takımlar kendi arasında karar alacak. Serhan ikinci kez Kader Konseyine çıkacak mı? Engincan Tura Kader Konseyinde yer alacak mı? Survivor 2026’ın yeni bölümünde yaşanılacak büyük sürprizi izleyiciler merakla bekliyor.
SURVİVOR 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2 Nisan 2026 eleme adayı Engincan Tura ve Serhan Onat oldu.
1 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
1 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.
30 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
30 Mart 2026 Survivor eleme adayı Bayhan oldu.
SURVİVOR 1 NİSAN 2026 SEMBOL OYUNUNUN KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?
Survivor 1 Nisan 2026 sembol oyununun kazanan yarışmacı Seda Albayrak oldu.
SURVİVOR 3 NİSAN 2026 SEMBOL OYUNUNU KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?
Survivor 3 Nisan 2026 sembol oyununu kazananı Sercan Yıldırım oldu.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR