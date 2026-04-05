Emekli promosyonunda nisan rakamları! İşte banka banka son liste

05.04.2026
15:10
05.04.2026
15:27
Emekli promosyonunda nisan rakamları! İşte banka banka son liste

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankalardayken, Nisan 2026 itibarıyla promosyon yarışı adeta bir "açık artırmaya" dönüştü! 

Özel bankaların  32 bin TL seviyesine çektiği promosyonda kamu bankaları 'Troy Kart' ve 'faizsiz kredi' paketleriyle atağa kalkarken, özel bankalar "nakit kartını oynuyor. 

İşte banka banka nisan ayı emekli promosyon rakamları ve diğer tüm detaylar...

 

Banka: ING Bank 
Maksimum Toplam Ödeme: 32.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 15.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 4.000 TL fatura talimatı bonusu, 4.500 TL Turuncu Hesap ödülü, 4.500 TL ihtiyaç kredisi bonusu ve 4.000 TL kart harcaması iadesi.

Banka: Yapı Kredi 
Maksimum Toplam Ödeme: 30.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 15.000 TL (Maaşa göre 18.000 TL'ye kadar esneyebilir) 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 2.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması ve 10.000 TL'ye varan ek ödül puanları (Mobil müşteri olma şartıyla).

Banka: VakıfBank 
Maksimum Toplam Ödeme: 30.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 18.000 TL Troy Emekli Kredi Kartı alışveriş iadesi (9 ay boyunca yapılan harcamalardan geri ödeme şeklinde).

 

Banka: Akbank 
Maksimum Toplam Ödeme: 27.500 TL 
Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 3.000 TL ek ürün, 2.000 TL kart bonusu, 5.500 TL KMH kullanım ödülü ve 5.000 TL kredi kullanım bonusu.

 

Banka: Garanti BBVA 
Maksimum Toplam Ödeme: 25.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 15.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 6.000 TL kart harcaması bonusu, 2.000 TL avans hesap ödülü ve 2.000 TL yeni sigorta poliçesi bonusu.

 

Banka: İş Bankası 
Maksimum Toplam Ödeme: 24.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 15.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: İlk kez kredi kartı alacak emeklilere özel toplam 9.000 TL tutarında MaxiPuan.

 

Banka: Vakıf Katılım (Albaraka İş Birliği)
 Maksimum Toplam Ödeme: 21.400 TL 
Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 1.400 TL fatura talimatı ödülü ve referans olunan her emekli için 1.075 TL (Toplamda 8.600 TL) referans ödülü.

 

Banka: Ziraat Bankası 
Maksimum Toplam Ödeme: 18.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira (Market, sağlık ve diğer seçili sektör harcamalarına özel).

 

Banka: Halkbank 
Maksimum Toplam Ödeme: 12.000 TL + 30.000 TL Kredi Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: Nakit promosyonun üzerine 30.000 TL'ye kadar faizsiz, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanma imkanı.

 

Banka: Denizbank 
Maksimum Toplam Ödeme: 20.000 TL 
Net Nakit Promosyon: 12.000 TL 
Ek Ödül / Bonus Detayı: 8.000 TL ek promosyon (Maaş 20.000 TL üzerindeyse ve mobil bankacılık kullanılırsa).

