CHP'de flaş bir gelişme yaşandı. Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da otel odasında yakalandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'de Özkan Yalım için kesin ihraç istendi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada Yalım'ın bir kadınla birlikte olduğu belirtildi. CHP, Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya alarak disiplin süreci başlattı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanan Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini açıkladı.

Gözaltına alındığı sırada otel odasında bir kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'de üyeliğini askıya almış ve disiplin süreci başlatmıştı.

KESİN İHRAÇ İLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yalım hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıkladı.