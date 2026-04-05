CHP'de Özkan Yalım için kesin ihraç istendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'de flaş bir gelişme yaşandı. Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da otel odasında yakalandı.
Gözaltına alındığı sırada otel odasında bir kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'de üyeliğini askıya almış ve disiplin süreci başlatmıştı.
Yalım hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıkladı.