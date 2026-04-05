İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın milletvekili olduğu dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pavyonlarla ilgili kanun düzenlemesi teklifi sunduğu ortaya çıktı.

Özkan Yalım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdiği ilginç teklif: Pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenelim

HABERİN ÖZETİ Özkan Yalım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdiği ilginç teklif: Pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenelim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, milletvekili olduğu dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgili bir kanun teklifi sunduğu ortaya çıktı. Özkan Yalım, milletvekili olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ege Bölgesi milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda pavyon çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek bir kanun teklifi sundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife yönelik, 'Biz ona pavyon çalışanları demiyoruz hizmet sektörü çalışanları diyoruz' şeklinde bir yanıt vererek konuyu kapatmaya çalıştığı belirtildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu olayı TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında paylaştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranında yayınlanan Taksim Meydanı programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege Bölgesi şehirlerinin milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda yaşanan ilginç bir anekdotu paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PAVYONLARLA İLGİLİ DÜZENLEME İSTEMİŞ

Bölge sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda o dönem Uşak Milletvekili olan Özkan Yalım'ın söz aldığını belirten Atik, pavyon çalışanlarına dair teklif getirdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuyu kapatmaya çalıştığını aktardı. Atik yaşanan olayı şu sözlerle paylaştı:

"Bütün milletvekilleri illerinin sorunlarını anlatıyor. Özkan Yalım 'Bu pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım.' diyerek ilgili bir kanun teklifinden bahsediyor. Kemal Bey de 'Biz ona pavyon çalışanları demiyoruz hizmet sektörü çalışanları diyoruz' şeklinde konuyu kapatmaya çalışıyor. Böyle de tüm milletvekillerinin ciddi konulardan bahsettiği ortamda kendi çalışanlarının haklarını savunmayı düşünen bir milletvekili kendisi."