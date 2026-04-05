Özkan Yalım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdiği ilginç teklif: Pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenelim

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın milletvekili olduğu dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pavyonlarla ilgili kanun düzenlemesi teklifi sunduğu ortaya çıktı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranında yayınlanan Taksim Meydanı programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege Bölgesi şehirlerinin milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda yaşanan ilginç bir anekdotu paylaştı.
Bölge sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda o dönem Uşak Milletvekili olan Özkan Yalım'ın söz aldığını belirten Atik, pavyon çalışanlarına dair teklif getirdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuyu kapatmaya çalıştığını aktardı. Atik yaşanan olayı şu sözlerle paylaştı:
"Bütün milletvekilleri illerinin sorunlarını anlatıyor. Özkan Yalım 'Bu pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım.' diyerek ilgili bir kanun teklifinden bahsediyor. Kemal Bey de 'Biz ona pavyon çalışanları demiyoruz hizmet sektörü çalışanları diyoruz' şeklinde konuyu kapatmaya çalışıyor. Böyle de tüm milletvekillerinin ciddi konulardan bahsettiği ortamda kendi çalışanlarının haklarını savunmayı düşünen bir milletvekili kendisi."