Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklandı. Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi. Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNE EV ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yalım'ın sevgilisi E.Y.'ye ev satın aldığı ortaya çıktı. Uşak-Merkez-Kuyucak mahallesinde alınan evin tapusunun ortak hisseli olduğu öğrenilirken, ikilinin yazışmaları dikkat çekti.

"KOCAM TEŞEKKÜR EDERİM" MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

E.Y.'nin ev alınması üzerine Yalım'a 'Kocamm, teşekkür ederim evi aldın' mesajı attığı görüldü.

"MÜDÜR OLARAK ATA"

Öte yandan E.Y.'nin “istisnai memurlukta sınav, hizmet süresi ve eğitim düzeyi şartı aranmaz” içerikli bir haber yollayarak Yalım'a 'Müdür olarak ata' mesajı dikkat çekti.