Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'

Uşak Belediyesi'ne düzenlenen dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 13 kişi tutuklanırken, Yalım'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hakkında disiplin süreci başlatılan Yalım'ın sevgilisi E.Y.'ye ev satın aldığı ortaya çıktı. İkili arasındaki WhatsApp konuşmaları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklandı. Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi. Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'

SEVGİLİSİNE EV ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yalım'ın sevgilisi E.Y.'ye ev satın aldığı ortaya çıktı. Uşak-Merkez-Kuyucak mahallesinde alınan evin tapusunun ortak hisseli olduğu öğrenilirken, ikilinin yazışmaları dikkat çekti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'

"KOCAM TEŞEKKÜR EDERİM" MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

E.Y.'nin ev alınması üzerine Yalım'a 'Kocamm, teşekkür ederim evi aldın' mesajı attığı görüldü.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'

"MÜDÜR OLARAK ATA"

Öte yandan E.Y.'nin “istisnai memurlukta sınav, hizmet süresi ve eğitim düzeyi şartı aranmaz” içerikli bir haber yollayarak Yalım'a 'Müdür olarak ata' mesajı dikkat çekti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı! Dikkat çeken mesajlar: 'Kocam, teşekkürler'
