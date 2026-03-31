Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'daki otelde gözaltına alınan sevgilisi aynı zamanda belediye personel S.A.'nın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır" dedi.
Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum" şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.
S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduğunu doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim." ifadelerini kullandı.
S.A., ayrıca, "Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.
Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi.
Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.
S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhaneye birlikte gittik. Gürcistan'da kumarhane yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.
Özkan Yalım ile Ankara'da bulunma sebebi sorulan S.A., Batum gezisi dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, Yalım'ın iller bankasıyla toplantısı olduğunu belirterek, "Kendisi içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM'de vakit geçirdim" dedi.
S.A., "Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim, kullanmadım" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.