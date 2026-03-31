Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'daki bir otelde yakalanan sevgilisi S.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Aynı zamanda belediyenin çalışanı olduğu öğrenilen S.A. aylık gelirini açıkladı. Ankara'da bulunma sebebini anlatan S.A., Özkan Yalım ile Gürcistan'a tatile gidip kumar oynadıklarını itiraf etti. S.A., başkanın ikinci sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 07:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'daki otelde gözaltına alınan sevgilisi aynı zamanda belediye personel S.A.'nın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi ve belediye personeli S.A.'nın ifadeleri ortaya çıktı.
S.A., Özkan Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül ilişkisi olduğunu belirtti ve Uşak Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde işe başladığını, aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu söyledi.
Gizli tanık Siyah'ın, Özkan Yalım'ın sevgilisi A.A.'nın belediyede yüksek maaşlı kadroda işe alındığı ve Yalım'a ait otel ve tesislerde çalışan personellerin belediye kadrosunda gösterilerek sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği yönündeki beyanı sorulduğunda S.A., A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduğunu doğruladı ancak belediyede çalıştığını bilmediğini ifade etti.
S.A., Özkan Yalım'ın otelindeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.
Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulduğunda S.A., Batum'a gezi amaçlı seyahat ettiklerini ve Princess Batumi'nin bir kumarhane olduğunu, birlikte oraya gittiklerini itiraf etti.
Ankara'da bulunma sebebi sorulduğunda S.A., Batum dönüşü Yalım ile birlikte Ankara'ya geldiklerini, Yalım'ın işleri olduğunu ve kendisinin otelde ve AVM'de vakit geçirdiğini söyledi.
S.A., hakkındaki suçlamaları reddederek, Uşak Belediyesi'nde aktif olarak çalışırken Batum seyahati ve Ankara'da bulunduğu süreçteki izni konularını Özkan Yalım'ın bildiğini ve herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermediğini belirtti.
AYLIK GELİRİ BELLİ OLDU

2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır" dedi.

DİĞER SEVGİLİNİN BAZ KAYITLARI SORULDU

Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum" şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.

GÖNÜL İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduğunu doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

OTELDEKİLERİN MAAŞI BELEDİYEDEN Mİ ÖDENİYOR?

S.A., ayrıca, "Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

GÜRCİSTAN'DA TATİL

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi.

TELEFONDAKİ YAZIŞMALAR

Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

Uşak Belediyesi'nde skandallar zinciri! Yazışmalar ortaya çıktı: Sevgiliye kadro, işte gitmeden maaş, kokain partileri

KUMAR OYNAMIŞLAR

S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhaneye birlikte gittik. Gürcistan'da kumarhane yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.

ANKARA'DA BULUNMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Özkan Yalım ile Ankara'da bulunma sebebi sorulan S.A., Batum gezisi dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, Yalım'ın iller bankasıyla toplantısı olduğunu belirterek, "Kendisi içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM'de vakit geçirdim" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

S.A., "Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim, kullanmadım" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

