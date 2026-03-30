Uşak Belediyesi'nde skandallar zinciri! Yazışmalar ortaya çıktı: Sevgiliye kadro, işte gitmeden maaş, kokain partileri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aslıhan Aksoy’un cep telefonunda yapılan incelemede, belediyedeki işe alım sürecine ilişkin WhatsApp yazışmaları dikkatlerden kaçmadı.
Yapılan incelemelerde elde edilen bilgilere göre; Aksoy’un Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yaptığı yazışmalarda, İzmir Bornova Belediyesi’nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı. Yazışmalarda Aksoy’un, işe gitme zorunluluğu olmaması için Bornova Belediye Başkanı ile görüşülmesini sevgilisi Yalım’dan talep ettiği tespit edildi.
Aksoy’un “işe gitmesem olur mu?” şeklindeki mesajlarına karşılık Yalım’ın, belediye yönetimiyle görüşülmesi yönünde yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
WhatsApp kayıtlarında yer alan konuşmalarda Aksoy’un, “Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın” ifadelerini kullandığı, Yalım’ın ise işe başlangıç sürecine ilişkin talimat verdiği tespit edildi. Bu yazışmalar, kamuoyunda “belediyede fiili çalışmadan kadro sağlandığı” yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Aksoy’un arkadaşlarıyla kurduğu “Happy Girls” isimli WhatsApp grubunda da işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde Bornova Belediyesi’ne ait “Personel Bilgi Formu”nun yer aldığı, Aksoy’un “Gerçekten işe başlıyorum galiba” şeklinde mesajlar attığı belirlendi. Bu paylaşımlar, sürecin çevresine övünerek aktarıldığı şeklinde yorumlandı.
Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli detay ise Bornova Belediyesi’nden gelen mesaj oldu. Belediyenin halkla ilişkiler biriminden gönderilen yazışmada, Aksoy’un belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği anlaşıldı.
Telefon incelemesinde yalnızca işe alım sürecine değil, farklı suç unsurlarına işaret eden yazışmalara da rastlandı. “Koko” ifadesi üzerinden yapılan mesajlaşmalarda, Aksoy’un bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığına dair ifadelerin yer aldığı görüldü. Mesaj içeriklerinde “koko yapacağız” ve “koko getirmiş” şeklinde konuşmaların geçtiği ve bu kapsamda çeşitli kişilerle iletişim kurulduğu tespit edildi.
Elde edilen dijital verilerin, hem belediyedeki işe alım sürecine ilişkin iddialar hem de diğer suç unsurları açısından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Uzman ekipler tarafından yapılacak teknik analizlerin ardından soruşturmanın kapsamının uyuşturucu kullanımı, madde temini ve örgütlü suç boyutuna kadar genişleyebileceği belirtiliyor.