Gündem
Uşak Belediyesi'nde skandallar zinciri! Yazışmalar ortaya çıktı: Sevgiliye kadro, işte gitmeden maaş, kokain partileri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Aslıhan Aksoy’un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Belediyedeki 'bankamatik' iş skandalı da WhatsApp yazışmalarıyla doğrulandı. Şahsın işe giriş evrakıyla hava atması ve kokain partilerine dair mesajları da şoke etti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 14:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü kapsamında gözaltına alınan Aslıhan Aksoy’un cep telefonunda yapılan incelemede, belediyedeki işe alım sürecine ilişkin WhatsApp yazışmaları dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Aslıhan Aksoy'un cep telefonunda yapılan incelemede, işe alım süreçlerine ve uyuşturucu kullanımına dair WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Aslıhan Aksoy'un Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, İzmir Bornova Belediyesi'ndeki işe alım sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı.
Aksoy'un, işe gitme zorunluluğu olmaması için Bornova Belediye Başkanı ile görüşülmesini sevgilisi Yalım'dan talep ettiği ve "işe gitmesem olur mu?" şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.
Aksoy'un arkadaşlarıyla kurduğu "Happy Girls" isimli WhatsApp grubunda Bornova Belediyesi'ne ait "Personel Bilgi Formu" gibi belgeleri paylaştığı ortaya çıktı.
Bornova Belediyesi halkla ilişkiler biriminden gelen yazışmada, Aksoy'un belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği belirtildi.
Telefon incelemesinde, Aksoy'un bazı kişilerle uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığına dair "koko yapacağız" ve "koko getirmiş" gibi ifadelerin yer aldığı mesajlaşmalar bulundu.
SEVGİLİYE BELEDİYEDE KADRO İDDİASI

Yapılan incelemelerde elde edilen bilgilere göre; Aksoy’un Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yaptığı yazışmalarda, İzmir Bornova Belediyesi’nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı. Yazışmalarda Aksoy’un, işe gitme zorunluluğu olmaması için Bornova Belediye Başkanı ile görüşülmesini sevgilisi Yalım’dan talep ettiği tespit edildi.

“İŞE GİTMESEM OLUR MU?"

Aksoy’un “işe gitmesem olur mu?” şeklindeki mesajlarına karşılık Yalım’ın, belediye yönetimiyle görüşülmesi yönünde yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

YAZIŞMALAR İDDİALARI DOĞRULARI

WhatsApp kayıtlarında yer alan konuşmalarda Aksoy’un, “Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın” ifadelerini kullandığı, Yalım’ın ise işe başlangıç sürecine ilişkin talimat verdiği tespit edildi. Bu yazışmalar, kamuoyunda “belediyede fiili çalışmadan kadro sağlandığı” yönündeki iddiaları güçlendirdi.

BELEDİYE EVRAKLARINI ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ

Aksoy’un arkadaşlarıyla kurduğu “Happy Girls” isimli WhatsApp grubunda da işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde Bornova Belediyesi’ne ait “Personel Bilgi Formu”nun yer aldığı, Aksoy’un “Gerçekten işe başlıyorum galiba” şeklinde mesajlar attığı belirlendi. Bu paylaşımlar, sürecin çevresine övünerek aktarıldığı şeklinde yorumlandı.

RESMİ SÜREÇLERE DAHİL EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli detay ise Bornova Belediyesi’nden gelen mesaj oldu. Belediyenin halkla ilişkiler biriminden gönderilen yazışmada, Aksoy’un belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği anlaşıldı.

“KOKO” MESAJLARI

Telefon incelemesinde yalnızca işe alım sürecine değil, farklı suç unsurlarına işaret eden yazışmalara da rastlandı. “Koko” ifadesi üzerinden yapılan mesajlaşmalarda, Aksoy’un bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığına dair ifadelerin yer aldığı görüldü. Mesaj içeriklerinde “koko yapacağız” ve “koko getirmiş” şeklinde konuşmaların geçtiği ve bu kapsamda çeşitli kişilerle iletişim kurulduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA GÜN GEÇTİKÇE DERİNLEŞİYOR

Elde edilen dijital verilerin, hem belediyedeki işe alım sürecine ilişkin iddialar hem de diğer suç unsurları açısından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Uzman ekipler tarafından yapılacak teknik analizlerin ardından soruşturmanın kapsamının uyuşturucu kullanımı, madde temini ve örgütlü suç boyutuna kadar genişleyebileceği belirtiliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
