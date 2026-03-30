Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu

Son dakika haberi: "Baybaşin" suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olan şirketlerin; tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu.

Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 13:21

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle "Baybaşin" suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle 'Baybaşin' suç örgütüne yönelik uluslararası bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, sigara kaçakçılığından elde edilen gelirlerin Diyarbakır'da şirketler ve Aydın'da gayrimenkuller üzerinden aklanması tespit edildi.
Tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'daki şirket paylarına, Aydın'daki taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu.
Operasyon, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Yürütülen çalışmalar neticesinde; tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu.

Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE DEV PERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL iş birliğiyle "Baybaşin" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

KOM Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ise;

Örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D.’nin sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ve Aydın’da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.

Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu. Suç ve suçluyla mücadelemiz, sadece sınırlarımız içinde değil; uluslararası alanda da aynı kararlılık ve iradeyle devam etmektedir. Hiçbir suç odağına, hiçbir kirli yapıya alan bırakmıyor; nerede olursa olsun izini sürüyor ve etkisiz hale getiriyoruz. KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2038559138284810657

Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu
