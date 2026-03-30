Baybaşin suç örgütüne operasyon! Finans ağları çökertildi: Tüm varlıklarına el konuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle "Baybaşin" suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yürütülen çalışmalar neticesinde; tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL iş birliğiyle "Baybaşin" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.
KOM Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ise;
Örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D.’nin sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ve Aydın’da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 9 şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'da bulunan tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalardaki tüm hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hak ve alacaklarına el konuldu. Suç ve suçluyla mücadelemiz, sadece sınırlarımız içinde değil; uluslararası alanda da aynı kararlılık ve iradeyle devam etmektedir. Hiçbir suç odağına, hiçbir kirli yapıya alan bırakmıyor; nerede olursa olsun izini sürüyor ve etkisiz hale getiriyoruz. KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."