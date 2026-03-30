Hemen aracınızın bagajına bakın! Eğer yoksa polis ceza kesebilir

Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikleri içeren düzenleme 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kural ihlallerine rekor cezalar getiren düzenleme hız sınırı ihlalleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve plaka müdahaleleri gibi birçok kritik konuyu kapsarken, gözler araçlarda bulunması gereken teçhizatlara çevrildi.
Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde yer alıyor. Buna göre
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda;
|Araç Tipi
|Bulunması Gereken Malzemeler
|Otomobil
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Minibüs
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Kamyonet
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Otobüs
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Kamyon
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Çekici
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
|Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar
|Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere 1246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor.
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.
|Madde
|Açıklama
|Ceza Tutarı
|Erken Ödeme İndirimi
|İndirimli Tutar
|Ceza Puanı
|Ek Ceza (Araç Sahibi Değilse)
|31/1-a
|Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
|1246 lira
|%25
|934,5 lira
|10 puan
|Aynı miktar için tescil plakasına da ceza
Trafiğe çıkan ve kanun ile belirlenen tüm araçların belirtilen teçhizatları bulundurması gerekiyor. Ancak özellikle yeni araçlar daha fazla ceza riski ile karşı karşıya. Çünkü yeni nesil araçlarda yedek lastik bulunmadığı için araçlara bayi çıkışında kriko ve bijon anahtarı da konmuyor. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el araç alımında aracınızda teçhizat eksikliğinin kontrol edilmesi gerekiyor.