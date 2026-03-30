Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikleri içeren düzenleme 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kural ihlallerine rekor cezalar getiren düzenleme hız sınırı ihlalleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve plaka müdahaleleri gibi birçok kritik konuyu kapsarken, gözler araçlarda bulunması gereken teçhizatlara çevrildi.

Hemen aracınızın bagajına bakın! Eğer yoksa polis ceza kesebilir

HABERİN ÖZETİ Hemen aracınızın bagajına bakın! Eğer yoksa polis ceza kesebilir 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler, araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlara ilişkin düzenlemeleri ve kural ihlallerine yönelik cezaları yeniden gündeme getirdi. Trafik Kanunu'nun 1 sayılı cetveline göre otomobilden tehlikeli madde taşıyan araçlara kadar tüm araçlarda kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba/el feneri, patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatı bulunması zorunludur. Belirtilen gereçleri araçlarda bulundurmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 31/1-a maddesi gereğince sürücülere 1246 lira idari para cezası ve 10 ceza puanı olarak uygulanmaktadır. Erken ödeme durumunda ceza tutarı %25 indirimle 934,5 liraya düşmektedir. Sürücü araç sahibi değilse, aynı ceza tutarı tescil plakasına da uygulanır. Yeni araçlarda yedek lastik bulunmaması ve bayi çıkışında kriko ile bijon anahtarının konulmaması nedeniyle sıfır araçlar daha fazla ceza riski taşımaktadır.

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN TEÇHİZATLAR

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde yer alıyor. Buna göre

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda;

Kriko,

Bijon anahtarı,

Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,

Pense,

Tornavida,

Seyyar lamba veya el feneri,

Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri,

Yangın söndürme tüpü,

Çekme halatının bulunması gerekiyor.

Araç Tipi Bulunması Gereken Malzemeler Otomobil Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Minibüs Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Kamyonet Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Otobüs Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Kamyon Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Çekici Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar Kriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere 1246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.

Madde Açıklama Ceza Tutarı Erken Ödeme İndirimi İndirimli Tutar Ceza Puanı Ek Ceza (Araç Sahibi Değilse) 31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak 1246 lira %25 934,5 lira 10 puan Aynı miktar için tescil plakasına da ceza

SIFIR ARAÇLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Trafiğe çıkan ve kanun ile belirlenen tüm araçların belirtilen teçhizatları bulundurması gerekiyor. Ancak özellikle yeni araçlar daha fazla ceza riski ile karşı karşıya. Çünkü yeni nesil araçlarda yedek lastik bulunmadığı için araçlara bayi çıkışında kriko ve bijon anahtarı da konmuyor. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el araç alımında aracınızda teçhizat eksikliğinin kontrol edilmesi gerekiyor.