Editor
 | Şenay Yurtalan

Hemen aracınızın bagajına bakın! Eğer yoksa polis ceza kesebilir

Araçlarda bulunması gereken teçhizatlar Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendi. Güncellenen liste ise kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre listede yer alan teçhizatların arabada bulunmaması halinde emniyet güçleri ceza yazabilecek.

Hemen aracınızın bagajına bakın! Eğer yoksa polis ceza kesebilir
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 11:09
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:40

Karayolları 'nda köklü değişiklikleri içeren düzenleme 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kural ihlallerine rekor cezalar getiren düzenleme hız sınırı ihlalleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve plaka müdahaleleri gibi birçok kritik konuyu kapsarken, gözler araçlarda bulunması gereken teçhizatlara çevrildi.

Trafik Kanunu'nun 1 sayılı cetveline göre otomobilden tehlikeli madde taşıyan araçlara kadar tüm araçlarda kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba/el feneri, patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatı bulunması zorunludur.
Belirtilen gereçleri araçlarda bulundurmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 31/1-a maddesi gereğince sürücülere 1246 lira idari para cezası ve 10 ceza puanı olarak uygulanmaktadır.
Erken ödeme durumunda ceza tutarı %25 indirimle 934,5 liraya düşmektedir.
Sürücü araç sahibi değilse, aynı ceza tutarı tescil plakasına da uygulanır.
Yeni araçlarda yedek lastik bulunmaması ve bayi çıkışında kriko ile bijon anahtarının konulmaması nedeniyle sıfır araçlar daha fazla ceza riski taşımaktadır.
ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN TEÇHİZATLAR

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde yer alıyor. Buna göre

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda;

  • Kriko,
  • Bijon anahtarı,
  • Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,
  • Pense,
  • Tornavida,
  • Seyyar lamba veya el feneri,
  • Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri,
  • Yangın söndürme tüpü,
  • Çekme halatının bulunması gerekiyor.
  • Araç TipiBulunması Gereken Malzemeler
    OtomobilKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    MinibüsKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    KamyonetKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    OtobüsKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    KamyonKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    ÇekiciKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
    Tehlikeli Madde Taşıyan AraçlarKriko, Bijon anahtarı, Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, Pense, Tornavida, Seyyar lamba veya el feneri, Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, Yangın söndürme tüpü, Çekme halatı
SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere 1246 lira , erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.

MaddeAçıklamaCeza TutarıErken Ödeme İndirimiİndirimli TutarCeza PuanıEk Ceza (Araç Sahibi Değilse)
31/1-aÖzelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak1246 lira%25934,5 lira10 puanAynı miktar için tescil plakasına da ceza

SIFIR ARAÇLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Trafiğe çıkan ve kanun ile belirlenen tüm araçların belirtilen teçhizatları bulundurması gerekiyor. Ancak özellikle yeni araçlar daha fazla ceza riski ile karşı karşıya. Çünkü yeni nesil araçlarda yedek lastik bulunmadığı için araçlara bayi çıkışında kriko ve bijon anahtarı da konmuyor. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el araç alımında aracınızda teçhizat eksikliğinin kontrol edilmesi gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Radar harita sistemi erişime açıldı! Yeni sistem nasıl kullanılıyor? İşte detaylar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat
