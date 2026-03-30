Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şubat ayında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelerle birlikte alkollü araç kullanımı, hız sınırı ihlalleri, makas atma ve sahte plaka gibi kural ihlallerine verilen cezalar artırıldı. Ancak verilen cezalar tartışmalara yol açtı.
Vatandaşlar trafikte uygulanan cezalarla ilgili milletvekilleri ve AK Parti'li siyasetçilere şikayet yağdırdı. Bunun üzerine konu hem AK Parti strateji toplantısında hem de Kabine Toplantısı'nda ele alındı.
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.
Yeni trafik cezaları konusunda AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor.
Bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.
Bazı kurmaylar ise cezaları artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultuda cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.