Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

Yeni trafik kanunu ile cezalarda yaşanan artış, Kabine ve AK Parti toplantılarında gündeme alındı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde yeni yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanmasını istedi. Trafik cezalarının caydırıcılığı ve ödenebilirliği konusunda ise parti içinde görüş ayrılığı olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat
Şubat ayında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelerle birlikte , hız sınırı ihlalleri, ve sahte plaka gibi kural ihlallerine verilen cezalar artırıldı. Ancak verilen cezalar tartışmalara yol açtı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yeni trafik cezalarına gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yönetmeliğin mağduriyet yaratmayacak şekilde düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Yeni trafik cezaları Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere şikayet yağdı.
Konu AK Parti strateji toplantısı ve Kabine'de görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi.
Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.
AK Parti içinde cezaların ağırlığı ve caydırıcılığı konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Vatandaşlar trafikte uygulanan cezalarla ilgili milletvekilleri ve AK Parti'li siyasetçilere şikayet yağdırdı. Bunun üzerine konu hem AK Parti strateji toplantısında hem de Kabine Toplantısı'nda ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Yeni trafik cezaları konusunda AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor.

Bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

Bazı kurmaylar ise cezaları artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultuda cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.

