Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka ve yeni cezalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hiçbir zaman amaçlarının vatandaşa ceza kesmek, vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Bakan Çiftçi, "Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır" dedi.

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 15:21

, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Son günlerde kamuoyunda APP plakalarla ilgili denetimler ve uygulanacak yaptırımlar çok yoğun şekilde tartışılıyor. Bir gazeteci de Bakan Çiftçi'ye bu konuyla alakalı, "APP plakalar konusunda devletin yaklaşımı tam olarak nedir; bundan sonraki süreçte nasıl bir uygulama çerçevesi göreceğiz" sorusunu yöneltti.

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalarla ilgili denetimler ve uygulanacak yaptırımlar konusundaki soruları yanıtlayarak, amacın vatandaşı mağdur etmek olmadığını, asıl amacın kamu güvenliğini sağlamak ve standart bir plaka sistemi oluşturmak olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, APP plakaların radar ve plaka tanıma sistemleri gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı tespit edilemediğini, bunun güvenlik zafiyeti oluşturduğunu ifade etti.
APP plakaların sahte olduğu anlamına gelmediğini, plakanın üzerinde TŞOF mührü, TR rumuzu, hologram, güvenlik şeridi ve ay-yıldız gibi güvenlik işaretlerinin bulunmasının geçerli olması için yeterli olduğunu belirtti.
Kalın harf ve rakamlı plakaların da standartlara uygun olduğunu ve bu nedenle yenileme zorunluluğu olmadığını ve cezai yaptırım uygulanmayacağını söyledi.
APP plakalar konusundaki tereddütlerin, kanunun amacından değil, uygulama yönetmeliğinin henüz yürürlüğe girmemiş olmasından kaynaklandığını ve yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

"AMACIMIZ VATANDAŞIMIZA CEZA KESMEK, VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEK DEĞİLDİR"

Bakan Çiftçi şu ifadelerle cevap verdi;

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim; Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir. Biz cezayı yöntem olarak gören bir anlayışla hareket etmiyoruz. Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır. Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur. Nasıl ki bir insanın kendisini tanıtan bir kimliği, nüfus cüzdanı ve ona ait bir vatandaşlık numarası varsa; plaka da bir aracın kimliğidir, üzerindeki harf ve rakamlar da o aracın numarasıdır. Nasıl kimliğimizi güvenliğimiz açısından yalnızca yetkili kurumlar düzenliyorsa, plakaların da aynı şekilde yetkili kurumlarca alınması gerekir.

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!

Çünkü plakalarda da tıpkı kimliklerimizde olduğu gibi birtakım güvenlik unsurları vardır. Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunmalıdır. Sol tarafta ülkemizin uluslararası işareti olan TR rumuzu yer almalıdır. Yine plakalarda hologram, güvenlik şeridi ve tekrar eden kare kutucuklar içinde ay-yıldız ile TR güvenlik işaretleri bulunmaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ayrıca karekod ve 12 haneli seri numarası da eklenmiştir. Ancak burada önemli bir hususun altını çizmek isterim: Bir plakada karekod bulunmaması, onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir.

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!

HANGİ PLAKALAR YENİLENMELİ?

Aynı şekilde, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır. Burada yetkili kuruluş Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’dur. Standardın korunması bu yüzden önemlidir. Çünkü araç sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2019’dan bugüne ülkemizde toplam motorlu taşıt sayısı 23 milyon 200 binden 33 milyon 900 bine yükselmiştir. Motosiklet sayısı 3 milyon 300 binden 7 milyon 200 bine çıkmıştır. Hâlihazırda toplam tescilli araç sayısı da 34 milyon 525 bin 761’dir. Böylesine büyük bir araç parkını, güçlü bir teknolojik altyapı ve standart bir plaka sistemi olmaksızın sağlıklı şekilde denetlemek son derece zordur.

"APP'NİN OLUŞTURDUĞU GÜVENLİK ZAFİYETİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Bu plakaların oluşturduğu güvenlik zafiyetlerini göz ardı etmemek gerekir. Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS (plaka tanıma sistemleri), KGS (kent gözetim sistemleri) ve EDS (elektronik denetim sistemi) gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir. Bu da sahada ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarmaktadır. Çünkü plakanın doğru okunamadığı her durumda denetimin etkinliği zayıflamakta; , kamu düzeni ve vatandaşımızın huzuru bakımından risk oluşmaktadır. Daha da önemlisi, bu zafiyetin art niyetli kişiler tarafından istismar edilmesi ihtimalidir. Trafik güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ya da suç teşkil eden fiillerin takibinde böylesi standart dışı uygulamalar ciddi sakıncalar doğurmaktadır. Bizim meselemiz vatandaşımızın huzurunu ve hukukunu korumaktır. Bu konu bir plaka biçimi olmanın çok ötesinde; doğrudan doğruya güvenlik, kamu düzeni ve hukuk meselesidir. Dolayısıyla burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir. Mesele, güvenlik sistemimizin her aşamasında açıklığı, doğruluğu ve güvenilirliği temin etmektir. Biz bu konuya da bu anlayışla yaklaşıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için rehberlik etmeye devam edeceğiz; ama ülkemizin güvenliği açısından gerekli olan standardı da titizlikle koruyacağız.

Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama!

"VATANDAŞIMIZI DA BELİRSİZLİK İÇİNDE BIRAKMADAN SÜRECİ EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ."

Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer husus da şudur: Kanunla getirilen bazı düzenlemelerin sahadaki uygulamasını usul ve esaslarıyla netleştirecek uygulama yönetmeliği henüz yürürlüğe girmemiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan bazı tereddütler, kanunun amacından değil; uygulamaya ilişkin çerçevenin yönetmelikle netleştirilme sürecinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek adına sahada rehberlik esaslı bir yaklaşım benimsenecektir. Uygulamada tereddüt oluşturan hususlar daha açık, daha anlaşılır ve daha yeknesak hâle getirilecektir. Sürücünün izleme ve kullanma alanındaki görüntü cihazlarına ilişkin husus da ayrıca değerlendirilmektedir. Bizim temel yaklaşımımız çok nettir; hakkaniyetli, hem vatandaşımızın gönlünü rahat ettiren hem de yollarda can güvenliğini koruyan dengeyi sağlamak. Güvenlikten taviz vermeden, vatandaşımızı da belirsizlik içinde bırakmadan süreci en sağlıklı şekilde yürüteceğiz."

