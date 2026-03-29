Taşıt kredisi kritik rakamın altına indi! İşte banka banka 400 bin TL'nin aylık geri ödemesi

Mart ayının son günlerine gelindiğinde krediyle taşıt almak isteyen vatandaşlar bankalardaki oranları araştırmaya devam ediyor.
Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından taşıt faizleri özel ve kamu bankalarında yüzde 3 bandında seyretmeye devam ediyor.
Özel bir bankanın araç finansmanı kâr payı oranı ise yüzde 2,97 şeklinde yansıyor.
İşte 400 bin liranın banka banka aylık geri ödemesi
GARANTİ
FAİZ ORANI: %3,25
AYLIK TAKSİT: 21.818,55 TL
TOPLAM ÖDEME: 787.467 TL
ALBARAKA
KAR PAYI ORANI: %2,99
AYLIK TAKSİT: 20.824,91 TL
TOPLAM ÖDEME: 749.716 TL
DÜNYA KATILIM
KAR PAYI ORANI: %2,89
AYLIK TAKSİT: 20.448,42 TL
TOPLAM ÖDEME: 738.443 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
FAİZ ORANI: %3,05
AYLIK TAKSİT: 21.052,33 TL
TOPLAM ÖDEME: 759.883 TL
ZİRAAT KATILIM
KAR PAYI ORANI: %3,09
AYLIK TAKSİT: 21.204,58 TL
TOPLAM ÖDEME: 765.364 TL
ŞEKERBANK
FAİZ ORANI: %3,50
AYLIK TAKSİT: 22.793,53 TL
TOPLAM ÖDEME: 822.567 TL
AKBANK
FAİZ ORANI: %3,35
AYLIK TAKSİT: 22.206,28 TL
TOPLAM ÖDEME: 801.726 TL