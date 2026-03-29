Taşıt kredisi kritik rakamın altına indi! İşte banka banka 400 bin TL'nin aylık geri ödemesi

Mart 29, 2026 10:51
Mart ayının son günlerine gelindiğinde krediyle taşıt almak isteyen vatandaşlar bankalardaki oranları araştırmaya devam ediyor.  

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından taşıt faizleri özel ve kamu bankalarında yüzde 3 bandında seyretmeye devam ediyor.  

Özel bir bankanın araç finansmanı kâr payı oranı ise yüzde 2,97 şeklinde yansıyor.

İşte 400 bin liranın banka banka aylık geri ödemesi    

GARANTİ

FAİZ ORANI: %3,25
AYLIK TAKSİT: 21.818,55 TL
TOPLAM ÖDEME: 787.467 TL

ALBARAKA

KAR PAYI ORANI: %2,99
AYLIK TAKSİT: 20.824,91 TL
TOPLAM ÖDEME: 749.716 TL

DÜNYA KATILIM

KAR PAYI ORANI: %2,89
AYLIK TAKSİT: 20.448,42 TL
TOPLAM ÖDEME: 738.443 TL

taşıt kredisi

TÜRKİYE İŞ BANKASI

FAİZ ORANI: %3,05
AYLIK TAKSİT: 21.052,33 TL
TOPLAM ÖDEME: 759.883 TL

araç kredisi

ZİRAAT KATILIM

KAR PAYI ORANI: %3,09
AYLIK TAKSİT: 21.204,58 TL
TOPLAM ÖDEME: 765.364 TL

otomobil kredisi

ŞEKERBANK

FAİZ ORANI: %3,50
AYLIK TAKSİT: 22.793,53 TL
TOPLAM ÖDEME: 822.567 TL

AKBANK

FAİZ ORANI: %3,35
AYLIK TAKSİT: 22.206,28 TL
TOPLAM ÖDEME: 801.726 TL

