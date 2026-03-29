Radar harita sistemi erişime açıldı! Yeni sistem nasıl kullanılıyor? İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin hız sınırı uyarılarına uymasını sağlamak amacıyla yeni bir sistemi daha devreye soktu. Yeni sistemle birlikte sürücüler; güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık olarak haritadan görebilecek.

HARİTA 30 DAKİKADA BİR GÜNCELLENECEK

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan bir sayfa üzerinden yeni uygulama vatandaşların erişimine açıldı. Sürücüler web sitede bulunan “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” bölümüne girerek 30 dakikada bir güncellenen haritayı inceleyebilecek.

HARİTA NASIL KULLANILIYOR?

Web siteye giren kullanıcıların karşısına ilk olarak “Nereden” ve “Nereye” şeklinde iki ana alan çıkıyor. Yola çıkılacak ve varılacak il ile ilçeler bu alanlara girildikten sonra “Rota oluştur” seçeneğine tıklanıyor. Ardından belirlenen rota üzerindeki radarlar, hız koridorları ve kontrol noktaları tek tek listeleniyor.

Uygulama Adı Erişim Yeri Güncelleme Sıklığı Kullanım Adımları İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesi 30 dakikada bir 1. "Nereden" ve "Nereye" alanlarına yola çıkılacak ve varılacak il/ilçeler girilir.

2. "Rota oluştur" seçeneğine tıklanır.

3. Belirlenen rota üzerindeki radarlar, hız koridorları ve kontrol noktaları listelenir.

GİDİLECEK ROTAYI OLUŞTUR, VERİLERİ GÖR

Örneğin İstanbul Kadıköy'den Diyarbakır Yenişehir'e gidecek bir sürücünün rotasında 12 adet radar noktasıyla birlikte 71 kontrol noktası ve 10 hız koridoru bulunuyor.