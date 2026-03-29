Sanayi ustalarının sırrı deşifre oldu! Aracınızın yakıt tüketimini tek bir dokunuşla anında %15 düşürebilirsiniz

LASTİK BASINCI DETAYI

Yakıt tasarrufu sağlamanın en kesin, en hızlı ve tamamen bedava olan birinci kuralı lastik basınçlarını optimize etmektir. Birçok sürücü lastik havasını aylarca kontrol etmez veya sırf "araç çukurlarda yumuşak hissettirsin" diye basıncı bilerek düşük tutar.

İşte bu, yakıt deposuna yapılmış bir suikasttır. İnik bir lastik yola daha fazla yayılır, asfaltla temas yüzeyi artar. Bu durum "Yuvarlanma Direncini" devasa boyutlara taşır. Motor, o inik ve sakız gibi yola yapışan lastiği döndürebilmek için fazladan güç (yakıt) harcamak zorunda kalır. Yakıt tüketimini anında düşürmek için aracınızın şoför kapısının içinde veya depo kapağında yazan "Eco" veya "Yüklü Araç" basınç değerini kullanın. Fabrika verisinin 2-3 PSI (bar) üzerine çıkmak, lastiğin yola temas eden yüzeyini küçültür, sürtünmeyi inanılmaz derecede azaltır ve aracın yolda adeta yağ gibi kaymasını sağlar. Sadece bu bedava işlem bile yakıt ortalamanızı %5 oranında aşağı çeker.