Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Duruşmada söylediği sözler sonrası harekete geçildi

Ekrem İmamoğlu hakkında bugün katıldığı bir duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.