 Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump'a güven azalıyor: Finansal felaketi gördü ve uydurdu

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Jim Himes, ABD Başkanı Donald Trump'ın yalan söylediğini söyledi. Himes, geçen hafta Trump'ın 'piyasadaki finansal felaketi gördüğünü' ve 'bir açıklama uydurduğunu' ifade etti.

ABD'de İran politikası üzerine tartışmalar son bulmadı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Jim Himes, ABD Başkanı 'ı yalancılıkla suçladı. Himes, Trump'ın İran’la yürütülen müzakereler konusunda açıkça yalan söylediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Jim Himes, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile müzakereler konusunda yalan söylemekle suçladı.
Himes, Trump'ın İran ile diplomatik temas yürüttüğüne dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Trump'ın piyasadaki finansal felaketi gördükten sonra bu açıklamayı uydurduğunu savundu.
Himes, İran'ın elinin güçlendiğini ve benzin fiyatlarının arttığını belirtti.
Trump, Hürmüz Boğazı'nı uluslararası deniz taşımacılığına açması için İran'a süre vermiş ve aksi takdirde enerji altyapısını yok etmekle tehdit etmişti.
İran ise ABD ve İsrail enerji tesislerini hedef alabileceğini açıklamıştı.
Gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselmiş ve ABD borsalarında düşüş sinyalleri görülmüştü.
Himes, CBS’te yayımlanan bir programda yaptığı açıklamada, Trump’ın geçen hafta İran’la diplomatik temas yürüttüğüne ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

''FİNANSAL FELAKETİ GÖRDÜ VE UYDURDU'

Trump’ın piyasadaki dalgalanmayı fark ettikten sonra bu açıklamayı yaptığını savunan Himes, “Geçen pazar piyasada finansal bir felaket olduğunu gördü ve bu açıklamayı uydurdu” dedi.

Himes, son gelişmelerin İran’ın elini güçlendirdiğini savundu.

“İranlılar artık kontrolün kendilerinde olduğunu fark etti” diyen Himes, benzin fiyatlarının galon başına 1 dolardan fazla arttığını belirtti.

TRUMP NE SÖYLEMİŞTİ?

Geçen hafta Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açması için süre verdiğini duyurmuştu. ABD Başkanı, taleplerin karşılanmaması halinde İran’ın enerji altyapısını “yok etmekle” tehdit etmişti.

İran ise bu uyarıya karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD ve İsrail enerji tesislerini hedef alabileceğini açıklamıştı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte hızla yükselerek varil başına 112 dolara kadar çıktı. ABD borsalarında ise düşüş sinyalleri görüldü.

Trump’ın açıklamalarının ardından kısa süreli bir toparlanma yaşansa da bu etki kalıcı olmadı.

