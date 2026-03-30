ABD basınından New York Times gazetesi (NYT), ABD'nin, İran'a yönelik bir saldırıda 'savaşta test edilmemiş' ABD yapımı balistik füzeleri kullandığını yazdı. Silah uzmanlarına ve gazetenin görsel analizine dayandırılan haberde, saldırıların ilk günü (28 Şubat) Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde, askeri tesis yakınındaki bir spor salonu ve okula saldırıda yeni geliştirilen 'test edilmeyen' balistik füzenin kullanıldığı öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ Sivillerin öldüğü saldırı için skandal iddia: ABD, İran'da 'test edilmemiş' füzeleri kullandı! New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 'savaşta test edilmemiş' yeni balistik füzeleri kullandığını iddia etti. NYT, ABD yapımı 'test edilmemiş' balistik füzelerin, İran'ın Fars eyaletindeki Lamerd ilçesinde bir spor salonu ve okula yönelik saldırılarda kullanıldığını öne sürdü. Silah uzmanları ve gazetenin görsel analizine göre, saldırılarda kullanılan silahın PrSM adlı kısa menzilli balistik füzeyle uyumlu olduğu tespit edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların ilk günlerinden birinde PrSM fırlatma videosu paylaşırken, bir ABD'li yetkili de Lamerd saldırısındaki füzenin PrSM olduğunu doğruladı. NYT'ye göre, yeni füzenin kusurlu olup olmadığının veya saldırıların kasıtlı olup olmadığının değerlendirilmesi zor. İran medyasına göre, bu ve yakınlardaki saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Haberde, NYT'nin, Lamerd'deki iki saldırının videolarını ve saldırılar sonrası çekilen görüntüleri doğruladığı, gazete muhabirleri ve mühimmat uzmanlarına göre, silahın özellikleri, patlamalar ve hasarın, PrSM adlı kısa menzilli balistik füzeyle uyumlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

PrSM'nin prototip testini geçen yıl tamamladığı belirtilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), 1 Mart’ta saldırıların ilk 24 saatinden bir PrSM fırlatma videosunu paylaştığı, bir ABD'li yetkilinin de Lamerd saldırısındaki füzenin PrSM olduğunu doğruladığı bilgisine yer verildi.

YENİ FÜZE KUSURLU MUYDU?

Haberde, söz konusu füzenin yeni olması nedeniyle, “Lamerd'deki PrSM saldırılarının kasıtlı olup olmadığını, tasarım hatası veya üretim kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da yanlış hedef seçiminin sonucu olup olmadığını değerlendirmenin daha zor olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca, İran medyasında görüşlerine yer verilen yetkililere göre, bu ve yakınlardaki diğer saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.