30.03.2026

ABD, İran, İsrail savaşında son durum: Orta Doğu'ya asker yığınağı yapıldı

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 1 ayı aşkın süredir aralıksız bir şekilde saldırılarla devam ediyor. İsrail ve ABD arasında İran'ın altyapısına saldırma konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. ABD ordusundan binlerce asker Orta Doğu'ya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kara harekatı konusundaki kararı ise henüz açıklanmadı. Trump son açıklamasında ''Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladıklarını" söyledi.

İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

09:55

TRUMP: BELKİ HARK ADASI'NI ALIRIZ BELKİ ALMAYIZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırdığı bir dönemde Trump, "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var. Ayrıca bu, bir süre orada bulunmamız gerektiği anlamına gelir." dedi. Trump, adadaki İran savunmasının durumu sorulduğunda ise "Herhangi bir savunmaları olduğunu sanmıyorum. Çok kolay alabiliriz." yorumunda bulundu.

09:24

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri önlemek için devreye girdiği belirtildi.

09:14

TRUMP'TAN İLGİNÇ 'İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ülkede "rejim değişikliği" yapıldığını ve yeni yönetimin daha "makul" olduğunu öne sürdü. Trump, "Biz zaten rejimi değiştirdik. Daha önce kimsenin muhatap olmadığı farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Tamamen farklı bir grup. Bu nedenle bunu rejim değişikliği olarak değerlendiririm." dedi.

08:54

TRUMP ASKERİ OPERASYONU DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesine yönelik askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

05:11

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

 

04:08

GÖRÜŞME OLMAZSA ASKERİ KOORDİNASYON SIKLAŞACAK

İsrail ve ABD'nin, İran ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline, son günlerde askeri işbirliğini yoğunlaştırarak hazırlandığı bildirildi. Yürütülen müzakerelere karşın son günlerde İsrail ve ABD'nin üst düzey yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığına işaret edilen haberde, bu görüşmelerin amacının müzakerelerin anlaşmaya dönüşmemesi ihtimaline hazırlanmak için askeri koordinasyonu sıklaştırmak olduğu iddia edildi.

 

03:44

İRAN'IN KUVEYT'E SALDIRISINDA CAN KAYBI

 Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

01:01

İRAN'DA HAVALİMANI VE PETROKİMYA TESİSİNE SALDIRI

İran devlet televizyonu, Tahran’da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi. 


 

00:47

İRAN BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün görüntülerinin yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayımladı. Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.

