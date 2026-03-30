Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı! Ekonomiye 365 milyar lira katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan hareketin giderek güçlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaşım yapan Erdoğan, 2017 yılında öncülüğünde başlatılan hareket ile 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığını belirtti.
2017 yılında Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı.
Bu hareket ile Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.
Geri kazanım oranının 2035 yılında %60'a, 2053 yılında ise %70'e yükseltilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.
"2053 YILINDA İSE %70’E YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı.

Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.

İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a, 2053 yılında ise %70’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.

