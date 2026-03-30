Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Caner Erdeniz, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Arama motorlarında Caner Erdeniz hakkında merak edilenler araştırılırken, hayatı ve özel yaşamı merak edildi. Peki, Caner Erdeniz kimdir? Caner Erdeniz kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Caner Erdeniz kimdir? Caner Erdeniz kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Basketbol dünyasının tanınan isimlerinden Caner Erdeniz'in hayatı ve özel yaşamı hakkında bilgiler verilmektedir. Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987'de İzmir'de doğmuş ve kısa forvet pozisyonunda oynamaktadır. Profesyonel kariyerine 2003'te Pınar Karşıyaka altyapısında başlamış, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiştir. 38 yaşındaki Caner Erdeniz, eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur. Caner Erdeniz, ünlü oyuncu Müge Boz ile evlidir ve bu evlilikten iki çocukları bulunmaktadır.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Basketbolcu Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğünden beri basketbola ilgi duyduğu iddia edilen Caner Erdeniz, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden biri olan Galatasaray’da forma giymiştir. 2 metrelik boyu ile kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Ünlü sporcu profesyonel kariyerine 2003 yılında Pınar Karşıyaka’nın alt yapısında başlayarak basketbol alanında kendini kanıtlamıştır. 2012 ve 2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler’den de ayrılarak daha sonra kariyerine başka bir takımda yer alarak yapmıştır.

CANER ERDENİZ KAÇ YAŞINDA?

Ünlü basketbolcu Caner Erdeniz, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde ise 38 yaşındandır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz’in oğludur. Kısa forvette rol alan Caner Erdeniz, oyun alanında göstermiş olduğu performanslarla dikkatleri de üzerine çekmektedir.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında başlayan Caner Erdeniz, Pınar Karşıyaka’nın alt yapında oynamıştır. Daha sonra çeşitli yerlerde forma giyerek basketseverler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmiştir. 23 Haziran 2014 yılında TBL takımlarından Beşiktaş ile sözleşme imzalamışlardır.

CANER ERDENİZ ASLEN NERELİ?

Caner Erdeniz’in aslen nereli olduğu bilinmiyor. Ancak İzmir’de dünyaya gelen Caner Erdeniz, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, İzmirlidir. Ünlü basketbolcunun şimdilerde nerede yaşadığı bilinmezken, magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biridir.

Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz’in oğlu olan Caner Erdeniz, basketbol alanında ismini duyurmuş kişilerden biridir. Sadece kariyeri ile değil, özel hayatıyla da merak edilen Caner Erdeniz, ünlü oyuncu Müge Boz ile evlenmiştir.

CANER ERDENİZ KİMİNLE EVLİ?

Caner Erdeniz, ünlü oyuncu Müge Boz ile evlidir. Bu evlilikten iki adet çocukları bulunmaktadır. Zaman zaman aile hayatıyla gündeme gelen Caner Erdeniz, basının dikkatini de çekmektedir.