Türk futbolunun son dönemde öne çıkan genç golcülerinden Bertuğ Özgür Yıldırım, sahadaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fizik gücü, bitiriciliği ve oyun içindeki özgüveniyle öne çıkan genç forvet, kısa sürede hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kendine sağlam bir yer edindi. Futbol kamuoyunda “Yerli Haaland” benzetmesiyle anılan Bertuğ, özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle adından söz ettiriyor.

HABERİN ÖZETİ Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Türk futbolunun parlayan genç golcülerinden Bertuğ Özgür Yıldırım, saha içi performansı, fiziksel özellikleri ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Bertuğ Yıldırım, 12 Temmuz 2002 doğumlu, 23 yaşında ve Başakşehir forması giyiyor. 1.91 boyunda ve yaklaşık 83 kilo olan Yıldırım, fiziksel özellikleriyle öne çıkıyor. Portekizli model Oriana Correia Gomes ile evli. İstanbul doğumlu ancak aslen Trabzonlu. Futbola babası Savaş Yıldırım'ın da etkisiyle Sarıyer'de başladı.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

12 Temmuz 2002 doğumlu olan Bertuğ Yıldırım, 23 yaşında. İstanbul Kağıthane’de dünyaya gelen futbolcu, genç yaşına rağmen olgun oyun yapısıyla teknik ekiplerin güvenini kazanmış durumda. Kariyerinde Hatayspor, Rennes ve Getafe gibi kulüpler bulunan Yıldırım, 2026 sezonunda Başakşehir forması giyiyor. Takımının hücum gücünde önemli rol oynayan oyuncu, gol krallığı yarışında da iddialı isimler arasında yer alıyor.



1.91 boyunda ve yaklaşık 83 kilo olan Bertuğ Yıldırım, fiziksel özellikleriyle rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hava toplarındaki etkinliği, güçlü duruşu ve top saklama becerisi, onu modern forvet tanımına uygun bir oyuncu haline getiriyor. Sahadaki mücadele gücü ve atletizmi, onu savunması zor isimlerden biri yapıyor.

BERTUĞ YILDIRIM EVLİ Mİ?

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Bertuğ Yıldırım, Portekizli model Oriana Correia Gomes ile olan ilişkisiyle magazin dünyasında da yer buldu. Çift, geçtiğimiz aylarda yapılan evlilik teklifinin ardından dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda kişi katıldı.



BERTUĞ YILDIRIM ASLEN NERELİ?

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Karadeniz kökenli bir aileden gelen Bertuğ Yıldırım, aslen Trabzonlu. Futbola olan yatkınlığında, geçmişte profesyonel olarak futbol oynamış olan babası Savaş Yıldırım’ın da önemli bir payı olduğu ifade ediliyor.



BERTUĞ YILDIRIM FUTBOLA NASIL BAŞLADI?

Futbola İstanbul temsilcisi Sarıyer’de başlayan Bertuğ Yıldırım, gösterdiği gelişimle birlikte kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Süper Lig’in yanı sıra Fransa ve İspanya liglerinde de forma giyen oyuncu, uluslararası deneyimiyle yaşıtlarının önüne geçmeyi başardı. 2026 yılı itibarıyla kariyerinde yeni bir döneme giren genç santrfor, sadece performansıyla değil, disiplinli yapısı ve gelişime açık karakteriyle de örnek gösteriliyor.