Bertuğ Yıldırım’dan ayrılan Ala Tokel tövbe etti! ''Bir daha öyle pot kırmam''

18 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:03

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Ala Tokel, geçmiş yıllarda verdiği röportaja değinerek, "Bir daha asla öyle pot kırmam "dedi.

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile sevgili olduğu dönemde "Evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur" cümlesiyle günlerce konuşulmuştu. Açıklamasından kısa süre sonra ayrılık kararı alan çift, birbirlerine yaptıkları göndermeyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Aylar sonra tekrar röportaj veren Ala Tokel, bu sefer daha temkinli davrandı.

ALA TOKEL BU SEFER DAHA TEMKİNLİYDİ

Bu yıl benim sevdiğim bir sene olmadı" diyen Ala Tokel, 2025 yılı için "enim için artık evlilik yılı yok. Ben o hatayı bir kere yaparım. O potları Tolga'ya kırdım. İnsan birine güvenince böyle saçmalayabiliyor. Bir daha asla öyle pot kırmam.” dedi. "Evliliğe artık kapalı mısınız? sorusuna ise "Ne münasebet" diyerek cevap verdi.

ALA TOKEL BERTUĞ YILDIRIM YÜZÜK TAKMIŞTI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan Yüzleşme' adlı belgeselin galasında 'yüzük' sorusuna "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" yanıtını veren ünlü isim gündem olmuştu.