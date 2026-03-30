İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin başlayan davanın duruşmaları sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB davasında 12. duruşma! Gözler perşembe gününde: Tahliyeler olabilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin davanın 12. duruşması bugün görülecek. Dava, 107'si tutuklu 407 sanık hakkında görülüyor. 12. duruşma öncesinde bazı tahliyelerin olabileceği belirtiliyor. 11. duruşmada sahte basın kartı ile görüntü çeken bir kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu hakkında rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama bulunuyor. İddianamede İmamoğlu için 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yolsuzluk ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşması bugün görülecek.

İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler;

BAZI TAHLİYELER OLABİLİR

İBB davasında geçtiğimiz hafta flaş bir gelişme yaşandı. Tahliye taleplerine ilişkin ilk değerlendirme 2 Nisan Perşembe günü yapılacak. İncelemelerin ardından mahkeme heyeti, kararlarını açıklayacak. Bazı sanıkların tahliyesi söz konusu olabilir.

11. DURUŞMADA NELER OLDU?

Yüzyılın yolsuzluk davasının 11. duruşmasında; görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ile İBB'nin para kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş'in yeğeni savunma yaptı. Öte yandan duruşmaya sahte basın kartı ile katılan ve görüntü çekip paylaşan CHP Tuzla Meclis Üyesi Erdal Yasin Tüysüz tutuklandı.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.