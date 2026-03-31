Beria'nın Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımı dikkat çekmişti! Eski eş Yunus Emre Özden patladı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Survivor'da bir dönem yakın arkadaş olduğu Yunus Emre'nin eski eşi Beria'dan olay paylaşımlar gecikmedi. Yaşananların ardından Yunus Emre Özden'den de dikkat çeken paylaşım geldi.
Yunus Emre yaptığı paylaşımda, "Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yapan kariyerime ve bana maddi ve manevi psikolojik ciddi zararlar veren malum kişi ve gerçekten hiçbir haberi olmadan haber yapan haber kanalları magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım... Bu malum kişinin hayatıma musallat olup bana türlü türlü zararlar vermek için açmış olduğu davaların denetimli serbestlik ihlal suçundan dolayı hüküm giymiş bulunmaktayım" dedi.
Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında paylaşım yaptı ve "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar." dedi.
Survivor'da yarıştığı dönemde Yunus Emre ile samimiyetiyle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'na o dönem Beria Gözen tepki göstermişti. Yunus Emre Özden'in o dönemki eşi Beria Özden iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.