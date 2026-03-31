Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Survivor'da bir dönem yakın arkadaş olduğu Yunus Emre'nin eski eşi Beria'dan olay paylaşımlar gecikmedi. Yaşananların ardından Yunus Emre Özden'den de dikkat çeken paylaşım geldi.

Beria'nın Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımı dikkat çekmişti! Eski eş Yunus Emre Özden patladı

HABERİN ÖZETİ Beria'nın Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımı dikkat çekmişti! Eski eş Yunus Emre Özden patladı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından, Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen'in yaptığı paylaşımlar ve Yunus Emre Özden'in buna verdiği tepki gündeme geldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı, bunlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu da var. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Yunus Emre'nin eski eşi Beria Gözen'den olay paylaşımlar geldi. Yunus Emre Özden, Beria Gözen'in prim amaçlı paylaşımlar yaparak kendisine zarar verdiğini iddia ederek hukuki işlem başlattığını duyurdu. Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında paylaşımlar yaparak hak ettiğini yaşamasını istedi. Daha önce Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile samimiyeti nedeniyle Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, Aleyna'dan uzak durması yönünde uyarıda bulunmuştu.

YUNUS EMRE ÖZDEN, ESKİ EŞİNİN ALEYNA KALAYCIOĞLU PAYLAŞIMI SONRASI KÜPLERE BİNDİ

Yunus Emre yaptığı paylaşımda, "Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yapan kariyerime ve bana maddi ve manevi psikolojik ciddi zararlar veren malum kişi ve gerçekten hiçbir haberi olmadan haber yapan haber kanalları magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım... Bu malum kişinin hayatıma musallat olup bana türlü türlü zararlar vermek için açmış olduğu davaların denetimli serbestlik ihlal suçundan dolayı hüküm giymiş bulunmaktayım" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU TUTUKLANDI, ESKİ DEFTERLER TEKRAR AÇILDI

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında paylaşım yaptı ve "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar." dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE YUNUS EMRE ÖZDEN OLAYI NEDİR?

Survivor'da yarıştığı dönemde Yunus Emre ile samimiyetiyle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'na o dönem Beria Gözen tepki göstermişti. Yunus Emre Özden'in o dönemki eşi Beria Özden iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.