Futbolcu Berke Özer'in dileği gerçek oldu! Sevgilisi bıçağın ucuyla elma yedirdiği bir fotoğraf paylaştı

Lille'de forma giyen Berke Özer, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve evlenmek istediğini kişinin özelliklerinden bahsetmişti. Berke Özer'in dileği gerçek oldu.
Fransız model Gloria Dinov, Berke Özer'e bıçağın ucuyla elma yedirdiği bir fotoğraf paylaştı. Birkaç ay önce önce Berke Özer, "Hanım, elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin, böyle bir aşk istiyorum." demişti.
Gloria Dinov'un paylaştığı fotoğraflarda, Berke Özer'in dövmeleri dikkat çekti. Berke Özer aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından yayınlamadı ancak ikilinin birbirini takip ettiği görüldü.
BERKE ÖZER KAÇ YAŞINDA?
25 Mayıs 2000 İzmir doğumlu Berke Özer, kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giymektedir. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Oynadığı bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısının parçası oldu. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.
