Eski sınıf arkadaşının paylaşımı sonrası Sıla Türkoğlu'ndan ince gönderme

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin ardından Doktorlar ile ekranda olan Sıla Türkoğlu, sık sık değişimiyle gündem olmaya devam ediyor. Son hali, lise fotoğraflarıyla kıyaslanan Sıla Türkoğlu'nun okul arkadaşları oyuncunun o dönemki karesini paylaşınca ortalık yine karıştı.
Sıla Türkoğlu’nun İzmir Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi’ndeki yıllık fotoğrafı, eski bir sınıf arkadaşı tarafından paylaşıldı. 416 numarasıyla yıllıkta yer alan Türkoğlu’nun duru güzelliği gözlerden kaçmazken, paylaşımı yapan arkadaşının esprili notu takipçileri gülümsetti. “Sıla Türkoğlu ile aynı okulda okuduğum için kıskananlar olmuş, merak etmeyin onun yerine imza atarım size :)” dedi.
Sıla Türkoğlu, lise arkadaşlarının paylaşımı sonrası "estetikli" iddialarına paylaştığı fotoğraf karesiyle cevap verdi. Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın arabasındaki küçüklük fotoğrafını paylaşan Sıla Türkoğlu, "Sana da selam canım" notunu düştü.
Sıla Türkoğlu, hakkında çıkan estetik iddialarını kesin bir dille reddederek, değişiminin estetikten değil; yaşın ilerlemesi, yüz hatlarının oturması ve makyaj yapmayı öğrenmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Eski fotoğraflarıyla şimdiki hali arasındaki farkın doğal bir süreç olduğunu vurgulayan oyuncu, estetik yaptırdığı söylentilerini yalanladı.
18 Nisan 1999 doğumlu Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini oynadı. 4 Temmuz 2022'de yayımlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Son olarak 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle yer aldı.
