Apartmanlarda yeni dönem! Borç listesi tarih oluyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinde uzun dönemden beri bir alışkanlık haline gelen 'borç listesi asma' alışkanlığına set çekti.
Resmi Gazete'nin 31 Mart tarihli sayısında, site ve apartman yönetimlerini ilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı yayımlandı. Karara göre, aidat, avans ve benzeri ödemelere dair duyurular yapılırken kişilerin verileri izinsiz olarak paylaşılamayacak.
Halihazırda ortak alanlara asılan borç listelerinin derhal kaldırılması istendi.
Kurul, binaların ortak alanlarına isim, soyisim veya daire numarası belirtilerek borç miktarının yer aldığı liste asılmasını hukuka aykırı buldu. Bilgilendirmelerin yalnızca ilgililerin erişebileceği şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.
Bina yönetimlerinin, borcunu ödemeyen kat maliklerine karşı hukuki süreç başlatma hakkı saklı kalmakla birlikte, kişisel verileri yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi.