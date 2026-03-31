Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinde uzun dönemden beri bir alışkanlık haline gelen 'borç listesi asma' alışkanlığına set çekti.

HABERİN ÖZETİ Apartmanlarda yeni dönem! Borç listesi tarih oluyor Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman ve site yönetimlerinde borç listelerinin ortak alanlara asılmasını yasaklayarak kişisel verilerin izinsiz paylaşımına son verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aidat ve benzeri ödemelere dair duyurularda kişisel veriler izinsiz paylaşılamayacak. Ortak alanlara asılan borç listelerinin derhal kaldırılması istendi. Kurul, isim, soyisim veya daire numarası belirtilerek borç miktarının listelenmesini hukuka aykırı buldu. Bilgilendirmelerin sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Bu karara uymayan bina yönetimlerine cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin 31 Mart tarihli sayısında, site ve apartman yönetimlerini ilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı yayımlandı. Karara göre, aidat, avans ve benzeri ödemelere dair duyurular yapılırken kişilerin verileri izinsiz olarak paylaşılamayacak.

Halihazırda ortak alanlara asılan borç listelerinin derhal kaldırılması istendi.

KİŞİYE ÖZEL BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Kurul, binaların ortak alanlarına isim, soyisim veya daire numarası belirtilerek borç miktarının yer aldığı liste asılmasını hukuka aykırı buldu. Bilgilendirmelerin yalnızca ilgililerin erişebileceği şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM

Bina yönetimlerinin, borcunu ödemeyen kat maliklerine karşı hukuki süreç başlatma hakkı saklı kalmakla birlikte, kişisel verileri yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi.