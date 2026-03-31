2026 sonunda altın ne kadar olacak? Dev bankadan altın için bomba tahmin!

Mart 31, 2026 09:48
Küresel piyasalarda son dönemde sert bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, dipten gelen alımlarla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Dev yatırım bankası Goldman Sachs,  altının aşırı satılmış bir bölgede olduğuna işaret ederek 2026 sonu fiyat öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.
 

Jeopolitik gerilimler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altın, son 20 yılın en zayıf performanslarından birini sergiliyor.  

Ons altın, 31 Mart 2026 TSİ 09.30'da 4.557,14 dolar üzerinden işlem görüyor.
 

Veriler incelendiğinde, fiyatların Şubat ayı sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5 oranında gerilediği görülüyor. Buna rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 5,5 oranında getiri sağlamaya devam ediyor.
 

ALIM FIRSATI VERDİ

Son üç iş gününde izlenen yukarı yönlü hareket ise, yatırımcıların mevcut düşük seviyeleri stratejik bir "alım fırsatı" olarak değerlendirmesi ile ilişkilendiriliyor.
 

Altın fiyatlarında volatilite devam ederken dev yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatlarına dair tahminlerini güncelledi.
 

2026 YILI SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Dev yatırım bankası, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
 

Bankanın yayımladığı araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük seyretmesi ve piyasanın beklenen politika şoklarını erkenden fiyatlaması nedeniyle altının "aşırı satılmış" bir görüntü sergilediği vurgulandı.
 

MART 2026 SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Goldman Sachs, kısa vadede de daha yüksek fiyat seviyelerine işaret ediyor. Banka, bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için 5.067 dolar seviyelerini öngörüyor.
 

Banka, daha önceki altın tahmini raporlarında 2026 sonunda 5.308 dolara, sonraki dönemde ise kademeli olarak 5.665 dolara kadar yükselebileceği tahmin edilmişti.

