'Rüşvet ve yolsuzluk' iddialarının ardından CHP'den Özkan Yalım kararı geldi! Üyeliği askıya alındı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, sabahın erken saatlerinde adliyeye getirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 12 kişi, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Adliyedeki süreç devam ederken CHP, Özkan Yalım hakkındaki iddiaların ciddiyeti üzerine disiplin sürecini başlattı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:
"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır"