Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Rüşvet ve yolsuzluk' iddialarının ardından CHP'den Özkan Yalım kararı geldi! Üyeliği askıya alındı

Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli, "tutuklama" istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken; CHP Genel Merkezi Yalım’ın üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 18:07

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, sabahın erken saatlerinde adliyeye getirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 12 kişi, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

0:00 58
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 12 kişi adliyeye sevk edilirken, CHP de Yalım hakkında üyeliği askıya alma kararı aldı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 12 kişi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
CHP, Özkan Yalım hakkındaki iddiaların ciddiyeti üzerine disiplin sürecini başlattı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasına karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
CHP'DEN "DİSİPLİN" VE "ÜYELİK ASKIYA ALMA" KARARI

Adliyedeki süreç devam ederken CHP, Özkan Yalım hakkındaki iddiaların ciddiyeti üzerine disiplin sürecini başlattı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır"

ETİKETLER
#Yolsuzluk Soruşturması
#Özkan Yalım
#Uşak Rüşvet Soruşturması
#Belediye Başkanı Gözaltı
#Chp Üyelik Askıya Alma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.