Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, sabahın erken saatlerinde adliyeye getirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 12 kişi, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Dinle Özetle

'Rüşvet ve yolsuzluk' iddialarının ardından CHP'den Özkan Yalım kararı geldi! Üyeliği askıya alındı

HABERİN ÖZETİ 'Rüşvet ve yolsuzluk' iddialarının ardından CHP'den Özkan Yalım kararı geldi! Üyeliği askıya alındı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 12 kişi adliyeye sevk edilirken, CHP de Yalım hakkında üyeliği askıya alma kararı aldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 12 kişi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. CHP, Özkan Yalım hakkındaki iddiaların ciddiyeti üzerine disiplin sürecini başlattı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasına karar verdi.

CHP'DEN "DİSİPLİN" VE "ÜYELİK ASKIYA ALMA" KARARI

Adliyedeki süreç devam ederken CHP, Özkan Yalım hakkındaki iddiaların ciddiyeti üzerine disiplin sürecini başlattı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır"