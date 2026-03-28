Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım genç sevgililerine belediyeden para yağdırmış! Şoke eden maaş kıyağı

Uşak Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ankara'da 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yakalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Yalım'ın iki sevgilisinin de belediyeden yüksek maaş alıp belediyeye uğramadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 12:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Ankara'da lüks ir otelde kaldığını belirlediği Yalım'a akşam saatlerinde baskın yaptı. Yalım otel odasında kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi ile yakalanarak gözaltına alınırken detaylar da ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 11 kişi, belediye ihalelerinde mükerrer faturalandırma, rüşvet alma, kişisel harcamaları belediyeye fatura etme ve sevgililerine ayrıcalık tanıma iddialarıyla gözaltına alındı.
Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve farkı rüşvet olarak aldığı iddia ediliyor.
Belediye başkanı, yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin eğlence harcamalarının belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.
Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterip sigortalarını belediye üzerinden ödediği tespit edildi.
Belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında topladığı paraları özel kalem müdürüne teslim ettiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın iki sevgilisini belediyede yüksek maaşlı kadrolara aldığı ancak fiilen görev yapmadıkları tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
LÜKS MEKAN HARCALAMALARI BELEDİYEYE FATURA EDİLMİŞ

Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalım'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi. Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.

SİGORTALAR BELEDİYE ÜZERİNDEN ÖDENMİŞ

Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi. Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi.

Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi. Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.

BELEDİYEYE UĞRAMADAN YÜKSEK MAAŞLAR ALMIŞLAR

Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi. Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.