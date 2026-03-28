Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım genç sevgililerine belediyeden para yağdırmış! Şoke eden maaş kıyağı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Ankara'da lüks ir otelde kaldığını belirlediği Yalım'a akşam saatlerinde baskın yaptı. Yalım otel odasında kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi ile yakalanarak gözaltına alınırken detaylar da ortaya çıktı.
Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalım'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi. Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.
Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi. Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi.
Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi. Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.
Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi. Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.