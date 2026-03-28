İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Ankara'da lüks ir otelde kaldığını belirlediği Yalım'a akşam saatlerinde baskın yaptı. Yalım otel odasında kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi ile yakalanarak gözaltına alınırken detaylar da ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım genç sevgililerine belediyeden para yağdırmış! Şoke eden maaş kıyağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 11 kişi, belediye ihalelerinde mükerrer faturalandırma, rüşvet alma, kişisel harcamaları belediyeye fatura etme ve sevgililerine ayrıcalık tanıma iddialarıyla gözaltına alındı. Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve farkı rüşvet olarak aldığı iddia ediliyor. Belediye başkanı, yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin eğlence harcamalarının belediye bütçesinden ödendiği belirlendi. Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterip sigortalarını belediye üzerinden ödediği tespit edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında topladığı paraları özel kalem müdürüne teslim ettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın iki sevgilisini belediyede yüksek maaşlı kadrolara aldığı ancak fiilen görev yapmadıkları tespit edildi.

LÜKS MEKAN HARCALAMALARI BELEDİYEYE FATURA EDİLMİŞ

Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalım'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi. Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.

SİGORTALAR BELEDİYE ÜZERİNDEN ÖDENMİŞ

Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi. Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi.

Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi. Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.

BELEDİYEYE UĞRAMADAN YÜKSEK MAAŞLAR ALMIŞLAR

Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi. Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.