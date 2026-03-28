ABD'de feci kaza! Tren ile minibüs çarpıştı: Ölüler var

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Stone County bölgesindeki bir geçitte tren ile minibüs feci şekilde çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Stone County bölgesi Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpması sonucu yaşanan kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu ifade etti.

Flurry, minibüsteki tek bkurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.

Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.