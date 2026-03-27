ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in son anlarına ait olduğu belirtilen görüntüsü paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ Suikasttan dakikalar önce! İran dini lideri Hamaney'in son görüntüsü ortaya çıktı ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Ayetullah Ali Hamaney'in, saldırıdan kısa süre önceki görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Hamaney'in Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor. Bazı iddialara göre görüntü, suikasttan 23 dakika öncesine ait. Hamaney'in yanında Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani'nin portreleri yer alıyor. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Hamaney'in öldürülmesine yönelik gerçekleştirilen saldırıdan kısa bir süre önce masasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

DAKİKALAR ÖNCESİNE AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Bazı iddialara göre görüntünün Hamaney'e suikast düzenlenmeden 23 dakika öncesine ait olduğu belirtiliyor.

Fotoğraflarda en dikkat çeken nokta ise Hamaney'in hemen yanı başında yer alan iki portre oldu. Portrelerin birinin Devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni, diğerinin ise 2020'de suikasta kurban giden Kasım Süleymani'nin olduğu ifade edildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.