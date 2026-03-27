İran'dan Orta Doğu'ya açık nota: ABD güçlerinin bulunduğu yerleri terk edin

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında yayımladığı bildiride Orta Doğu'da yer alan ülkelerdeki sivillere ABD güçlerinin konuşlandığı alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kendi askeri üslerini savunma cesareti ve kapasitesine sahip olmayan ABD ve siyonist güçler, İran askerlerinin ateşinden korkarak sivil alanları kullanıyor ve masum halkı insan kalkanı olarak kullanmaya çalışıyor. İranlı sivillerin öldürülmesine ve suikastlara pervasızca girişen ABD’li güçler ile İsrail unsurlarını nerede bulursak ortadan kaldırmakla yükümlüyüz. Bu nedenle, size zarar gelmemesi için ABD güçlerinin konuşlandığı yerleri derhal terk etmenizi tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.