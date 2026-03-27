İran kara savaşına hazırlanıyor! 1 milyon asker seferber oldu

İran'ın ABD ile olası bir kara savaşına karşı hazırlık kapsamında 1 milyondan fazla savaşçıyı seferber ettiği ileri sürüldü.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, gönüllülerin ülke genelinde yer alan askere alım merkezlerinde yoğunluğa sebep olduğu ifade edildi.

Haberde, özellikle Besic gücü, Devrim Muhafızları Ordusu ve düzenli ordu bünyesindeki merkezlerde yoğunluk yaşandığı ifade edildi. Kaynaklar, bu güçlerin organize edildiğini ve “savaşa hazır” olduğunu öne sürdü.

ABD ASKERLERİ ADIM ATTIĞI AN İRAN SERT KARŞILIK VERECEK

İranlı yetkililer, ABD kara birliklerinin ülkeye girmesi durumunda sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD tarafında ise bölgeye askeri sevkiyatın sürdüğü bildirildi. 82. paraşüt birliklerinin önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya ulaşması beklenirken, bölgede halihazırda binlerce deniz piyadesi bulunuyor.

Uzmanlara göre, sahadaki askeri hazırlıklar artarken bölgedeki gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riski ise devam ediyor.