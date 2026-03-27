Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran kara savaşına hazırlanıyor! 1 milyon asker seferber oldu

İran, ABD kara birliği ülkeye girerse sert karşılık verecek. Bu kapsamda 1 milyondan fazla savaşçının seferber edildiği ileri sürüldü. ABD ise bölgeye askeri sevkiyatı sürdürüyor. Gerilim artarken çatışma riski devam ediyor.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:09
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:12

İran'ın ABD ile olası bir kara savaşına karşı hazırlık kapsamında 1 milyondan fazla savaşçıyı seferber ettiği ileri sürüldü.

İran'ın ABD ile olası bir kara savaşına karşı hazırlık kapsamında 1 milyondan fazla savaşçıyı seferber ettiği ve gönüllülerin askere alım merkezlerinde yoğunluğa neden olduğu ileri sürüldü.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, gönüllüler ülke genelindeki askere alım merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu.
Özellikle Besic gücü, Devrim Muhafızları Ordusu ve düzenli ordu bünyesindeki merkezlerde yoğunluk yaşandığı belirtildi.
İranlı yetkililer, ABD kara birliklerinin ülkeye girmesi durumunda sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
ABD tarafında bölgeye askeri sevkiyatın sürdüğü, 82. paraşüt birliklerinin önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Bölgede halihazırda binlerce deniz piyadesinin bulunduğu ifade edildi.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, gönüllülerin ülke genelinde yer alan askere alım merkezlerinde yoğunluğa sebep olduğu ifade edildi.

Haberde, özellikle Besic gücü, Ordusu ve düzenli ordu bünyesindeki merkezlerde yoğunluk yaşandığı ifade edildi. Kaynaklar, bu güçlerin organize edildiğini ve “savaşa hazır” olduğunu öne sürdü.

ABD ASKERLERİ ADIM ATTIĞI AN İRAN SERT KARŞILIK VERECEK

İranlı yetkililer, ABD kara birliklerinin ülkeye girmesi durumunda sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD tarafında ise bölgeye askeri sevkiyatın sürdüğü bildirildi. 82. paraşüt birliklerinin önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya ulaşması beklenirken, bölgede halihazırda binlerce deniz piyadesi bulunuyor.

Uzmanlara göre, sahadaki askeri hazırlıklar artarken bölgedeki gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riski ise devam ediyor.

