Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan İran'a Hürmüz çıkışı: Onlar 7 gün istedi, ben 10 gün verdim

ABD Başkanı Donald Trump İran ile yapılan müzakerelerde zafer kazandıklarını öne sürdü. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesi karşılığında İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını ertelediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda İran'a yönelik politikalarını ve Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının Orta Doğu, İsrail ve ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, nükleer tesislere yönelik saldırıların gerçekleşmemesi halinde İran'ın nükleer silah elde etmiş olabileceğini öne sürdü.
İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı kararını 6 Nisan'a kadar durdurma gerekçesini açıklayan Trump, İran'ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak gemi vermeleri karşılığında 10 gün süre verdiğini belirtti.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan sekiz petrol tankerine izin verme sözü verdiğini ve daha sonra bu sayıyı iki artırdığını ifade ederek, bunun doğru kişilerle iş yaptığını kanıtladığını söyledi.
ABD'nin artık Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı olmadığını belirten Trump, bu duruma ihtiyaç duyan ülkelerin hiçbir şey yapmamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.
Metinde, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattığı ve İran'ın da bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdiği belirtildi.
Savaş olmayacağını düşünerek kendisine oy veren ancak hayak kırıklığına uğrayan kişilere ne söylemek istediği sorusuna ABD Başkanı, "Amerika’yı büyük yapmak ve öyle kalmasını sağlamak için bir şeyler yapmam gerekiyor” cevabını verdi.

Donald Trump, ’ın nükleer silaha sahip olmasının Orta Doğu, İsrail ve ABD için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların gerçekleşmemesi halinde Tahran’ın halihazırda elde etmiş ve bunu kullanmış olabileceğini öne sürdü.

Devam eden müzakerelere ilişkin de konuşan Trump, İran karşısında zafer kazandıklarını iddia ederek ülkenin donanması ve hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

"ONLAR 7 İSTEDİ BEN 10 VERDİM"

"İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin ise Trump, İran'ın kendisinden bu sürenin uzatılmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "Benden 7 gün istediler. Bense onlara 10 gün süre verdim. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Trump kötü bir müzakereci.' Onlara 10 gün süre verdim çünkü bana gemi verdiler." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran’ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan’a kadar durdurduğunu belirterek, bu sürenin uzatılması talebinin Tahran’dan geldiğini aktardı. İran’ın kendisinden 7 gün istediğini ancak 10 gün süre verdiğini söyleyen Trump, “Bana gemi verdiler” ifadeleriyle bu kararı gerekçelendirdi.

"HÜRMÜZ'E İHTİYACIMIZ YOK"

Daha önce İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların "8 petrol tankerinin 'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu belirten Trump, İran'ın bu sayıyı 10'a çıkardığını kaydetti.

Trump konuya ilişkin, "Boğazdan sekiz gemi geliyor. Bu tam olarak bize vereceklerini söyledikleri şeydi. Sonra iki tane daha eklediler. Bu bana doğru kişilerle iş yaptığımızı kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan yüz milyonlarca varil petrol temin edildiğini belirten Trump, ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ürettiğini söyledi.

Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Beni rahatsız eden şey, buna ihtiyaç duyan ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmaması." dedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İranlı iki üst düzey isim suikast listesinden çıkarıldı! ABD talep etti, İsrail yaptı
ABD'den Orta Doğu'ya dev yığınak! Binlerce asker yola çıkabilir
