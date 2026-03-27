ABD'den Orta Doğu'ya dev yığınak! Binlerce asker yola çıkabilir

ABD yönetimi, İran ile görüşmeler sürerken bir yandan da Orta Doğu’ya asker sevkiyatına yönelik planlar üzerinde çalıştığı iddia edildi. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Pentagon yetkilileri, Donald Trump’a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla yaklaşık 10 bin ilave askerin bölgeye gönderilmesinin değerlendirildiğini belirtti.

Haberde, söz konusu birliklerin daha önce sevki planlanan yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni’nden binlerce askere ek olarak gönderileceği öne sürülürken, konuşlandırılacakları noktalara ilişkin detay paylaşılmadı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ise konuşlandırmaya dair tüm açıklamaların Pentagon tarafından yapılacağını vurgulayarak, “Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump’ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur” ifadelerini kullandı.

WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Trump, dün İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.