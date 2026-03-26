İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir yetkili, Pakistan'ın talebinin ardından İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı suikast listesinden çıkardığını ve üst düzey iki ismi saldırılarda hedef almadığını ifade etti.

İranlı iki üst düzey isim suikast listesinden çıkarıldı! ABD talep etti, İsrail yaptı

Yetkili, "İsraillilerin koordinatları vardı ve onları ortadan kaldırmak istiyorlardı. ABD'ye eğer onlar da ortadan kaldırılırsa konuşacak başka kimse kalmaz dedik, bu yüzden ABD, İsraillilerden geri adım atmalarını istedi" diye konuştu.

GÖRÜŞMELER PAKİSTAN YA DA TÜRKİYE'DE OLABİLİR

Öte yandan Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan tarafından ABD'nin teklifinin iletildiğini, Türkiye'nin de "savaşın sona ermesine yardımcı olduğunu ve bu tür görüşmeler için Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söylemişti.

İran'ın komşusu Pakistan, bu hafta içinde üst düzey ABD yetkililerinin katılacağı görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etmişti. Ayrıca Türkiye'nin, İran ve ABD arasında "mesaj iletme rolü oynadığı'' belirtilmişti.