ABD, İran'a 3 binden fazla Hava İndirme ve ABD Özel Kuvvetler askeri gönderiyor. İran topraklarında operasyonlara hazırlanmakta olan bu askerlere ek olarak 5 bin ABD Deniz Piyadesi de var. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerden bahsederken bir yandan da askerler, İran'a yaklaşıyor.

Trump 'bu fiyaskodan' çıkış yolu arıyor! İran'ın Hark Adası'nın işgali Çin'i de savaşa çekebilir

Trump, önerdiği 15 maddelik planın başarısız olması durumunda, İran için oldukça stratejik öneme sahip ve İran petrolünün yüzde 90'ının işlendiği Hark ADası'na bir işgal emri vermeyi planlıyor. Trump'ın, İran'a verdiği 5 günlük süre de bu hamleler için fırsat oluşturuyor.

''KASITLI DİKKAT DAĞITMA TAKTİĞİ OLABİLİR''

Trump, Hürmüz Boğazı krizini, Hark Adası'nın işgaliyle sonlandırabilir. Bu tehdit ise Dailymail'in haberine göre, ABD'nin İran'ın ülkedeki nükleer tesislerini kapatmaya yönelik olası alternatif bir planından önce kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiği olabilir.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise herhangi bir işgal durumunda İran'ın 'acımasız saldırılar' ile karşılık vereceğini belirtti. Kalibaf, "Düşmanın tüm hareketleri silahlı kuvvetlerimizin tam gözetimi altındadır. Eğer çizgiden çıkarlarsa, o bölge ülkesinin tüm hayati altyapısı, hiçbir kısıtlama olmaksızın, amansız saldırıların hedefi haline gelecektir." dedi.

''TRUMP ÇARESİZCE BOCALIYOR''

CIA'in eski direktörü John Brennan ise Trump'ın 'çaresizce bocaladığını' söyledi. Brennan, ''Kendi oluşturduğu bu fiyaskodan nasıl kurtulacağını anlamaya çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

ABD askeri yorumcuları ise hava saldırılarıyla elde edilebilecekler göz önüne alındığında, herhangi bir işgalin stratejik olmaktan ziyade sembolik olacağını öne sürdüler.

''HARK ADASI'NA ASKER GÖNDERMEK APTALCA''

Eski ABD Özel Kuvvetler askeri Matt Tardio şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi üzerinde serbestçe faaliyet gösteren A-10 bombardıman uçakları ve Apache helikopterleriyle Hark'ı havadan izole edebilir. Hark Adası'na asker göndermek sembolik, aptalca ve kesinlikle tavsiye edilmez bir şey olurdu." dedi.

ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Hark Adası'nın ele geçirilmesinin sembolizm ve siyasetle ilgili olacağı konusunda hemfikir olduğunu ifade etti ve şunları ekledi:

''Bence Başkan Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra, bir süredir zafer ilan edip bu durumdan kurtulmanın bir yolunu arıyordu. İran'a verilen süre, ABD güçlerinin oraya ulaşması için zaman tanımak amacıyla verilmiş olabilir.''

Öte yandan bu adımın İran ham petrolüne bağımlı olan Çin'i de çatışmaya çekebileceğinden endişe ediliyor.