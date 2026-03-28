Basit bir fiş deyip geçmeyin! Market ve ATM fişlerine çıplak elle dokunmak sanıldığından çok daha tehlikeliymiş

MÜREKKEP DEĞİL, SERBEST BİR ZEHİR TOZU

Plastik su şişelerinin veya saklama kaplarının altında "BPA İçermez" (BPA-Free) yazısını mutlaka görmüşsünüzdür. BPA, plastikleri sertleştirmek için kullanılan ve vücutta "Östrojen" hormonunu taklit ederek hücresel kaosa neden olan sentetik bir kimyasaldır. Gıda ambalajlarında kullanımı birçok ülkede sıkı denetime tabi tutulmuştur.

Ancak plastik şişelerdeki BPA kimyasal bir bağ ile plastiğe hapsedilmişken, market ve ATM fişlerindeki (termal kağıtlardaki) BPA kaplaması serbest bir "toz" formundadır. Kağıdın üzerine sadece serpilmiş gibidir. Siz o fişi parmak uçlarınızla tuttuğunuz saniyede, derinizin üzerindeki doğal yağlar ve ter, bu serbest kimyasal tozu mıknatıs gibi çeker. Sadece 5 saniyelik bir temas bile, parmak uçlarınızdaki gözeneklerden miligramlarca sentetik östrojenin doğrudan kan dolaşımınıza geçmesi için yeterlidir.