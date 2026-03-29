Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve barlara eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda bilgisayarlardan kamera kayıtlarına kadar çok sayıda materyale el konulurken, özel kasaların bulunduğu adresler mercek altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapılmış; Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu bilinen 4 farklı işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) güvenlik güçleri tarafından düzenlendi. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda, işletmelerdeki tüm dijital veriler ve kayıt cihazları inceleme altına alındığı öğrenildi.

DİJİTAL MATERYAL VE ÖZEL KASALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk ayağında ele geçirilen materyallerin listesi, soruşturmanın kapsamına dair ipuçları verdi. Yapılan aramalarda el konulan cihazlar şunlar:

  • 3 adet masaüstü ve 5 adet dizüstü bilgisayar
  • 7 adet harddisk, 8 adet flash bellek ve 14 adet CD
  • 2 adet cep telefonu ile 2 adet güvenlik kamerası kayıt cihazı
KategoriAdet
Masaüstü Bilgisayar3
Dizüstü Bilgisayar5
Harddisk7
Flash Bellek8
CD14
Cep Telefonu2
Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı2

Ayrıca, baskın yapılan iki farklı adreste özel kasaların bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: YENİ BASKINLAR BEKLENİYOR

Güvenlik güçlerinin, Özkan Yalım’a ait kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adres daha tespit ettiği öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla bu adreslere de kısa süre içinde baskın yapılması bekleniyor. Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı ve soruşturmanın derinleşeceği bildiriliyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu!

HER ŞEY OTEL ODASINDAKİ BASKINLA BAŞLADI

Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden 36 yaş küçük, 21 yaşındaki bir belediye personeliyle birlikteyken emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

GEÇMİŞTEKİ "CEP TELEFONU" GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Operasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Yalım’ın polis baskını sırasında sergilediği tavır oldu. Yalım’ın, özel hayatına dair kritik görüntülerin bulunduğu cep telefonunu iç çamaşırlarının arasına saklamaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu telefondan Yalım’ın bizzat kendisini ve özel anlarını kaydettiği görüntüler çıktı.

MAL KAÇIRMA İDDİASI: "HER ŞEYİ ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ"

Yolsuzluk soruşturmasında iddiaya göre Özkan Yalım, yasa dışı yollarla elde ettiği ileri sürülen taşınmaz ve varlıklarına el konulmasını önlemek amacıyla; 2025 yılında üzerine kayıtlı tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras’a devretti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım genç sevgililerine belediyeden para yağdırmış! Şoke eden maaş kıyağı
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın serveti dudak uçuklattı! Hepsini şoförüne devretmiş
