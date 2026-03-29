Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu!

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapılmış; Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu bilinen 4 farklı işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda, işletmelerdeki tüm dijital veriler ve kayıt cihazları inceleme altına alındığı öğrenildi.
Operasyonun ilk ayağında ele geçirilen materyallerin listesi, soruşturmanın kapsamına dair ipuçları verdi. Yapılan aramalarda el konulan cihazlar şunlar:
|Kategori
|Adet
|Masaüstü Bilgisayar
|3
|Dizüstü Bilgisayar
|5
|Harddisk
|7
|Flash Bellek
|8
|CD
|14
|Cep Telefonu
|2
|Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı
|2
Ayrıca, baskın yapılan iki farklı adreste özel kasaların bulunduğu tespit edildi.
Güvenlik güçlerinin, Özkan Yalım’a ait kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adres daha tespit ettiği öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla bu adreslere de kısa süre içinde baskın yapılması bekleniyor. Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı ve soruşturmanın derinleşeceği bildiriliyor.
Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden 36 yaş küçük, 21 yaşındaki bir belediye personeliyle birlikteyken emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.
Operasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Yalım’ın polis baskını sırasında sergilediği tavır oldu. Yalım’ın, özel hayatına dair kritik görüntülerin bulunduğu cep telefonunu iç çamaşırlarının arasına saklamaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu telefondan Yalım’ın bizzat kendisini ve özel anlarını kaydettiği görüntüler çıktı.
Yolsuzluk soruşturmasında iddiaya göre Özkan Yalım, yasa dışı yollarla elde ettiği ileri sürülen taşınmaz ve varlıklarına el konulmasını önlemek amacıyla; 2025 yılında üzerine kayıtlı tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras’a devretti.