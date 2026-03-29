Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapılmış; Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu bilinen 4 farklı işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda, işletmelerdeki tüm dijital veriler ve kayıt cihazları inceleme altına alındığı öğrenildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu!

HABERİN ÖZETİ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu! Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli'de operasyonlar düzenlendi ve Yalım ile birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait 4 farklı işletmeye (otel, restoran, disko, bar) baskın yapıldı. Baskınlarda işletmelerdeki dijital veriler ve kayıt cihazları incelemeye alındı. Ele geçirilen materyaller arasında bilgisayarlar, harddiskler, flash bellekler, cep telefonları ve güvenlik kamerası kayıt cihazları bulunuyor. Ayrıca, baskın yapılan iki farklı adreste özel kasaların bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adrese daha baskın yapmayı bekliyor.

DİJİTAL MATERYAL VE ÖZEL KASALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk ayağında ele geçirilen materyallerin listesi, soruşturmanın kapsamına dair ipuçları verdi. Yapılan aramalarda el konulan cihazlar şunlar:

3 adet masaüstü ve 5 adet dizüstü bilgisayar

7 adet harddisk, 8 adet flash bellek ve 14 adet CD

2 adet cep telefonu ile 2 adet güvenlik kamerası kayıt cihazı

Kategori Adet Masaüstü Bilgisayar 3 Dizüstü Bilgisayar 5 Harddisk 7 Flash Bellek 8 CD 14 Cep Telefonu 2 Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı 2

Ayrıca, baskın yapılan iki farklı adreste özel kasaların bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: YENİ BASKINLAR BEKLENİYOR

Güvenlik güçlerinin, Özkan Yalım’a ait kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adres daha tespit ettiği öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla bu adreslere de kısa süre içinde baskın yapılması bekleniyor. Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı ve soruşturmanın derinleşeceği bildiriliyor.

HER ŞEY OTEL ODASINDAKİ BASKINLA BAŞLADI

Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden 36 yaş küçük, 21 yaşındaki bir belediye personeliyle birlikteyken emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

GEÇMİŞTEKİ "CEP TELEFONU" GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Operasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Yalım’ın polis baskını sırasında sergilediği tavır oldu. Yalım’ın, özel hayatına dair kritik görüntülerin bulunduğu cep telefonunu iç çamaşırlarının arasına saklamaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu telefondan Yalım’ın bizzat kendisini ve özel anlarını kaydettiği görüntüler çıktı.

MAL KAÇIRMA İDDİASI: "HER ŞEYİ ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ"

Yolsuzluk soruşturmasında iddiaya göre Özkan Yalım, yasa dışı yollarla elde ettiği ileri sürülen taşınmaz ve varlıklarına el konulmasını önlemek amacıyla; 2025 yılında üzerine kayıtlı tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras’a devretti.