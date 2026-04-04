Yargıtay’dan flaş emeklilik kararı! İsa Karakaş duyurdu: SGK artık reddedemeyecek!

SGK ile sigortalılar arasında emeklilikte yıllardır süregelen "hastalık işe girmeden önce mi vardı, yoksa çalışırken mi ortaya çıktı?" düğümü artık çözülüyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, malulen emeklilik hakkında merak edilenleri Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı.
Hastalık işe girmeden önce gerçekleşti ise malulen emekliliğin mümkün olmadığını belirten Karakaş, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden ezber bozan taptaze yeni bir karar daha çıktığını duyurdu.
Askerliğini yapmış, sağlıklı bir şekilde işe başlamış ancak çalışma hayatı devam ederken amansız bir hastalığa yakalanmış sigortalılar için adaletin kapısı aralandı.
Bir memur adayının şizofreni teşhisi sonrası verdiği hukuk mücadelesini anlatan Karakaş, Yargıtay'ın emsal kararını anlattı.
Karakaş, "18 ay askerlik hizmetini sağlıklı şekilde tamamlayan ve özel sektörde de sağlık kontrollerinden geçen kişi, 1992’de Adalet Bakanlığı’nda mübaşir olarak göreve başladı. Ancak görevinin 8. ayında ortaya çıkan ve hızla ilerleyen psikolojik rahatsızlığı nedeniyle memuriyetten ayrılmak zorunda kaldı.
Malulen emeklilik talebinin SGK tarafından reddedilmesi üzerine başlatılan yargı sürecinde, yerel mahkeme davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve hastalığın çalışma hayatı sırasında ağırlaştığını tespit ederek emeklilik hakkı tanıdı. SGK’nın itirazı, istinaf mahkemesi tarafından da reddedildi.
Son olarak dosyayı inceleyen Yargıtay, 2026 yılında verdiği kararla önceki mahkeme kararlarını hukuka uygun buldu ve hükmü onayarak davacının malulen emeklilik hakkını kesinleştirdi" dedi.
Uzman isim, bu kararın, sosyal güvenlik hukukunda "hastalığın başlangıç tarihi" tartışmalarına ışık tuttuğunun altını çizdi.