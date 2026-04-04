Yargıtay’dan flaş emeklilik kararı! İsa Karakaş duyurdu: SGK artık reddedemeyecek!

Malulen emeklilik talebinin SGK tarafından reddedilmesi üzerine başlatılan yargı sürecinde, yerel mahkeme davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve hastalığın çalışma hayatı sırasında ağırlaştığını tespit ederek emeklilik hakkı tanıdı. SGK’nın itirazı, istinaf mahkemesi tarafından da reddedildi.