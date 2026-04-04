Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yargıtay’dan flaş emeklilik kararı! İsa Karakaş duyurdu: SGK artık reddedemeyecek!

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
11:53
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
11:53
1
malulen emeklilik

SGK ile sigortalılar arasında emeklilikte yıllardır süregelen "hastalık işe girmeden önce mi vardı, yoksa çalışırken mi ortaya çıktı?" düğümü artık çözülüyor.

2
malulen emeklilik

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, malulen emeklilik hakkında merak edilenleri Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı. 
 

3
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

Hastalık işe girmeden önce gerçekleşti ise malulen emekliliğin mümkün olmadığını belirten Karakaş, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden ezber bozan taptaze yeni bir karar daha çıktığını duyurdu.
 

4
hastalığa yakalanmış sigortalılar

Askerliğini yapmış, sağlıklı bir şekilde işe başlamış ancak çalışma hayatı devam ederken amansız bir hastalığa yakalanmış sigortalılar için adaletin kapısı aralandı.
 

5
şizofreni teşhisi sonrası verdiği hukuk mücadelesi

Bir memur adayının şizofreni teşhisi sonrası verdiği hukuk mücadelesini anlatan Karakaş, Yargıtay'ın emsal kararını anlattı.
 

6
memuriyetten ayrılmak

Karakaş, "18 ay askerlik hizmetini sağlıklı şekilde tamamlayan ve özel sektörde de sağlık kontrollerinden geçen kişi, 1992’de Adalet Bakanlığı’nda mübaşir olarak göreve başladı. Ancak görevinin 8. ayında ortaya çıkan ve hızla ilerleyen psikolojik rahatsızlığı nedeniyle memuriyetten ayrılmak zorunda kaldı.
 

7
Malulen emeklilik talebi

Malulen emeklilik talebinin SGK tarafından reddedilmesi üzerine başlatılan yargı sürecinde, yerel mahkeme davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve hastalığın çalışma hayatı sırasında ağırlaştığını tespit ederek emeklilik hakkı tanıdı. SGK’nın itirazı, istinaf mahkemesi tarafından da reddedildi.

 

8
Yargıtay kararı

Son olarak dosyayı inceleyen Yargıtay, 2026 yılında verdiği kararla önceki mahkeme kararlarını hukuka uygun buldu ve hükmü onayarak davacının malulen emeklilik hakkını kesinleştirdi" dedi.
 

9
malulen emeklilik

Uzman isim, bu kararın, sosyal güvenlik hukukunda "hastalığın başlangıç tarihi" tartışmalarına ışık tuttuğunun altını çizdi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.