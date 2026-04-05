Bursa’da park yeri kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan minibüsün arkasına aracını park etmek isteyen bir sürücü ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Minibüs sürücüsünün parkın yasak olduğunu söylemesiyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ve vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdi.

Özetle