Altın yine düşüşe geçti! Gram altında gerileme başladı: İşte 6 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 6 Nisan Pazartesi gününde de devam ediyor. Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından yön arayışı süren altın yine bir yükseliyor bir düşüyor. İnişli çıkışlı grafik izleyen altın haftanın ilk işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.675,12 TL
SATIŞ: 6.676,03 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.185,00 TL
SATIŞ: 11.515,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 45.185,00 TL
SATIŞ: 45.867,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.401,00 TL
SATIŞ: 45.651,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.166,74 TL
SATIŞ: 6.450,17 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.646,21
SATIŞ: 4.646,84