Mircea Lucescu yoğun bakımdaydı: Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi

Mircea Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle nefes almaya devam ediyor. Romanya basını, Mircea Lucescu için ailesinin son kararının beklendiğini belirtti.
Gündüz saatlerinde Bükreş Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun iyice kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ifade edilmişti.
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. 2 Nisan'da federasyon tarafından sözleşmesi feshedilen Mircea Lucescu, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi görüyordu.