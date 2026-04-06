Mircea Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle nefes almaya devam ediyor. Romanya basını, Mircea Lucescu için ailesinin son kararının beklendiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mircea Lucescu yoğun bakımdaydı: Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi Mircea Lucescu'nun durumu kötüleşti ve tıbbi makinelerin desteğiyle yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, ailesinin son kararı bekleniyor. Mircea Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle devam ediyor. Romanya basını, ailesinin son kararının beklendiğini belirtti. Gündüz saatlerinde Bükreş Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği belirtildi. Lucescu, yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. 2 Nisan'da federasyon tarafından sözleşmesi feshedilen Mircea Lucescu, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi görüyordu.