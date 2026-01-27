Mersin'de çifte hortum paniğe neden oldu! Yollar göle döndü, vatandaşlar kardan adam yaptı

Mersin’de meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan şiddetli hava, Silifke ilçesi açıklarında Akdeniz üzerinde aynı anda yükselen iki dev hortumla korku dolu anlara sahne oldu. Kıyıya yakın bir noktada görülen bu doğa olayı fırtınanın başlamasıyla yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Silifke'de yağan doluyu toplayarak kardan adam yapan vatandaşların ilginç görüntüleri objektiflere yansırken, Erdemli ilçesinde de hayat adeta durma noktasına geldi; özellikle Koyuncu ve Alata mahallelerinde yaklaşık 10 dakika süren şiddetli dolu ve peşinden gelen sağanak nedeniyle caddeler su altında kaldı, sürücüler biriken sular yüzünden yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Mersin genelinde olumsuz hava koşullarının yer yer devam etmesi beklenirken, belediye ve kurtarma ekiplerinin su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.