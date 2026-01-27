Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti

Manavgat'ta dün gece etkili olan hortum, çok sayıda eve zarar verirken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağacı kökünden söküp yüzlerce metre ilerilere götürdü. Hortumdan 300 dönümlük seranın zarar gördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 16:54

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum, Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde büyük ölçüde zarara yol açarken, hortumdan 300 dönümlük seranın zarar gördüğü öğrenildi.

Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti

Hortum, çok sayıda eve zarar verirken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağacı kökünden söküp yüzlerce metre ilerilere götürdü. Hortumun verdiği zarar sabahın olmasıyla gözler önüne serildi. Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Aykut Kaya hortumdan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti


CAMİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLAR YERLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Manavgat ilçesinde dün gece Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde hortum olayı yaşandığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "4 mahallemizde yüz ölçümü toplam 300 dönümün üzerinde 40 dolayında sera büyük ölçüde zarar görürken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağaç kökünden söküldü. Denizyaka Camii'nin minaresi yıkılırken, cami bahçesindeki 2 adet dev çam ağacı yerinden söküldü.

Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti

Hortum ayrıca Büklüce Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ömer Çam isimli vatandaşımızın koyun ağılının yanında bulunan tam donanımlı konteyneri içerisinde Ömer Çam'ın da bulunduğu esnada 100 metre ileriye uçurup parçalara ayırmış, Çam ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Ben buradan başta Ömer Çam olmak üzere zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti

Denizyaka Mahallesi girişinde ise çilek seraları zarar görürken, gündüz toplanarak pazara götürülmeyi bekleyen çilek yüklü römork hortumla birlikte ters döndü.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.