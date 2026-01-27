Menü Kapat
Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti

Antalya'da birçok ilçede etkili olan sel ve hortum felaketi Aksu'yu da vurdu. Felakette seralar, evler, iş yerleri, araçlar ile milyonlarca lira değerindeki tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Aksu Çayı'nda bulunan ve bakım için karaya çekilen tekneler metrelerce uzağa fırlarken Karaçallı Mahallesi'nde de yüzlerce dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti
Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde meydana gelen hortum ise adeta önüne geleni yıkıp geçti.

Kentte fırtına ve hortumun vurduğu ilçelerden biri de Aksu oldu. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, çok sayıda sera zarar gördü. Aksu Çayı çevresinde gece saatlerinde oluşan hortum ise büyük bir yıkıma neden oldu.

Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti

MİLYONLUK TEKNELER PARAMPARÇA OLDU

Aksu Çayı üzerinde oluşan hortumda, bakım amacıyla karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri büyük zarar gördü. Çayda bulunan bazı tekneler hortumun etkisiyle karaya savrulurken, karada bulunan bazı tekneler ise parçalanarak metrelerce uzağa fırladı. Bakım için yan yana bekletilen teknelerin bir kısmı birbirlerinin üzerine devrildi.

Çay üzerindeki teknesi hortumda zarar gören Kenan May, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam teknemiz hortumdan etkilendi. Teknemiz aslında biraz daha ilerideydi, yaklaşık 5 metre. Hortumdan etkilenip ters döndü ve başka bir tekneye çarptı. Toplamda 46 tekne zarar gördü, belki 50'yi de buluyor. Sahil Güvenlik gelip baktı, halimiz bu. Vali bey geldi, destek istedik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettik. Devletimizden destek bekliyoruz. Bütün malımız, varlığımız bu. Geçen sene 3 milyon lira vergi ödedik. Herkes vergisini ödüyor burada. Benim bu teknem şu an 12-13 milyon lira değerindeydi, yani şu an o para gitti. Kasko yapmak isterdik ama teknenin yaşı nedeniyle yapılmıyor. Turizm yapıyoruz, kışın bakım, yazın müşteri gezdiriyoruz. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok ama devletimizin destek olmasını bekliyoruz."

Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti

Yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapan Ali İhsan Çağlar da yaşadıkları zararın boyutunu anlattı. Mevcut teknelerine ek olarak yeni bir tekne yatırımı yaptıklarını belirten Çağlar, "Eşimle birlikte yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapıyoruz. Çayda bulunan teknemizde bir sıkıntı yok ama yenilenmek için yeni bir tekne işine girdik. Kabuk tamamen dökülmüştü, ciddi bir yatırım yapıyorduk. Elimizde avcumuzda ne varsa koyduk, yetmedi kredi çektik. Tam yapmaya çalışırken doğal afet geldi. Tekneyi alıp parçaladı, buraya fırlattı. Karavan gitti, römork gitti, malzemeler gitti. Tersane komple silindi. Şu ana kadar bitme aşamasına gelmemiş olmasına rağmen 3,5 milyon lira civarında paramız gitti. Şu an yaklaşık 750 bin ile 1 milyon lira arasında masraf ve gecikme zararımız var. Devletin bu konuda bize yardım elini uzatmasını bekliyoruz." dedi.

Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti

TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA KALDI

24 Ocak Cumartesi günü yaşanan şiddetli yağışların ardından Karaçallı Mahallesi'nde seraların büyük bölümü sular altında kaldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kara, zararın boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Büyük bir yağış sonrası seralarımızın yaklaşık yüzde 80'i sular altında kaldı. İnsanlar seralarına giremiyor. Açık ve sera olmak üzere yaklaşık 700 dönüm seramız gitti. Ayrıca 400 dönüm civarında açık tarım alanı zarar gördü; portakal, buğday, limon bahçeleri tamamen etkilendi. Mahallemiz bitmiş durumda. Bin 400 nüfuslu mahallemizde çoğu hane zarar gördü. Bu ürünlerden artık verim alamayız. Sel diz boyu girdi, mahsuller çamurun içinde kaldı. Yetkililerin çözüm üretmesini bekliyoruz."

Milyonluk tekneler paramparça oldu! Aksu'da sel ve hortum yıktı geçti

Sulama kanalları ve arkların temizlenmemesi nedeniyle felaketin büyüdüğünü savunan çiftçi Fatma Kara ise yaşadığı çaresizliği, "Biz çocuklarımızla değil, domatesimizle ilgileniyoruz. Ürünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi seram çamur içinde. Ben buradan ekmek kazanacaktım, çocuklarımı geçindirecektim. Başka gelirimiz yok. Geçen yıl ürün para etmedi, borçlar bu yıla kaldı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Banka borcunu mu düşüneceğiz, nasıl geçineceğimizi mi?" sözleriyle dile getirdi.

Günün ağarmasıyla birlikte vatandaşlar hortumun ve selin etkili olduğu bölgelere gelerek zarar tespitine başladı. Tekne sahipleri kopan parçaları çevrede ararken, çiftçiler seralarındaki ve tarlalarındaki zararı görüntüledi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.

