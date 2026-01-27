Manavgat'ı hortum vurdu! Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde hortum ve kasırga etkili oldu. İlçedeki birçok nokta hortumdan etkilenirken hortumun geçtiği güzergahlar adeta savaş alanına döndü.

Hortumun vurduğu noktalardan biri Çolaklı Mahallesi oldu. Denizden karaya ilerleyen hortum, Çolaklı Süral yolunu takip ederek güzergâh üzerindeki birçok ağacı kökünden söküp farklı noktalara savurdu. Hortumun etkisiyle çok sayıda muz serası yıkılırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Mahallenin bazı sokaklarında yollar tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplanırken, hortumun savurduğu kiremitlerin evlerin camlarından içeri girdiği görüldü.

Olayda camlar, panjurlar, klimalar ve güneş enerji sistemlerinde ciddi hasar oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bölgedeki elektrik kesintisi ve sabit hatlardaki arızalar devam ederken, AKEDAŞ ve Manavgat Belediyesi ekipleri hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

3 MAHALLE DAHA HARABEYE DÖNDÜ

Manavgat'ta etkili olan hortum Denizyaka, İlarma ve Büklüce mahallelerinde de görüldü. Denizde oluşan hortum, karaya ilerleyerek kısa sürede etkisini artırdı ve büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Denizyaka Mahallesi'nde hortumun etkisiyle cami minaresi yıkılarak avludaki abdesthanenin üzerine devrildi. Abdesthane kullanılamaz hale gelirken, avludaki çam ağaçlarından biri kökünden sökülüp devrildi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

PREFABRİK EV YIKILINCA YARALANDI

Büklüce Mahallesi hortumdan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Besicilik yapan Ali Çam, prefabrik evinin tamamen yıkılması sonucu yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahallede ayrıca 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Büklüce Mahallesi'ndeki seraların büyük bölümü hortum nedeniyle yıkıldı. Şiddetli rüzgâr sebzeleri yerle bir ederken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı. Seralarda bulunan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi. Vatandaşlar yaşanan büyük hasarın ardından önlem çağrısında bulundu.