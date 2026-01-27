Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hava sıcaklığı -25'lere düştü: Seyir halindeki araç soğuktan arıza yaptı

Hava sıcaklığının -25’lere kadar düştüğü Hakkari Yüksekova’da seyir halindeki araç soğuğa dayanamayarak arıza yaptı. Uzmanların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın uyarısı yaptığı kentte yol ortasında kalan araç, başka araçlarla çekilerek sanayiye götürülebildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hava sıcaklığı -25'lere düştü: Seyir halindeki araç soğuktan arıza yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 12:05

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından şimdi de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Son on yılın en soğuk kışının yaşandığı kentte kar kalınlığı da son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hayatın durma noktasına geldiği Yüksekova’da seyir halinde olan Yaşar Onaylı idaresindeki kamyonet, aşırı soğuğun etkisiyle bir anda stop ederek yolda kaldı. Araç, hareket halindeyken yolun ortasında çakılı kalınca trafik akışında duraksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığı -25'lere düştü: Seyir halindeki araç soğuktan arıza yaptı

ÇEKİCİ YARDIMIYLA SANAYİYE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Onaylı'nın çaresiz kaldığı anlarda çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, aracı imece usulüyle metrelerce iterek yol kenarına çekmeye çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince, araç başka bir vasıtaya halatla bağlanarak çekici yardımıyla sanayiye götürüldü.

Hava sıcaklığı -25'lere düştü: Seyir halindeki araç soğuktan arıza yaptı

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Yaşadığı zor anları aktaran sürücü Yaşar Onaylı, "Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle aracım seyir halindeyken yol ortasında çalışamaz duruma geldi. Çevredeki vatandaşlar yardıma geldi, aracı ittiler ama çalışmadı. Şimdi başka bir araç çağırıp halatla sanayiye çekeceğiz" dedi. Uzmanlar, bölgede etkili olan ekstrem soğuklar nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, trafiğe çıkacak olanların ise araç bakımlarını kış şartlarına göre eksiksiz yapmaları gerektiğini hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en soğuk başkentleri listelendi! Zirvedeki şehirdekiler -40’ta hayatta kalmaya çalışıyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.