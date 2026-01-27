Hava sıcaklığı -25'lere düştü: Seyir halindeki araç soğuktan arıza yaptı

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından şimdi de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Son on yılın en soğuk kışının yaşandığı kentte kar kalınlığı da son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hayatın durma noktasına geldiği Yüksekova’da seyir halinde olan Yaşar Onaylı idaresindeki kamyonet, aşırı soğuğun etkisiyle bir anda stop ederek yolda kaldı. Araç, hareket halindeyken yolun ortasında çakılı kalınca trafik akışında duraksamalar yaşandı.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA SANAYİYE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Onaylı'nın çaresiz kaldığı anlarda çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, aracı imece usulüyle metrelerce iterek yol kenarına çekmeye çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince, araç başka bir vasıtaya halatla bağlanarak çekici yardımıyla sanayiye götürüldü.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Yaşadığı zor anları aktaran sürücü Yaşar Onaylı, "Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle aracım seyir halindeyken yol ortasında çalışamaz duruma geldi. Çevredeki vatandaşlar yardıma geldi, aracı ittiler ama çalışmadı. Şimdi başka bir araç çağırıp halatla sanayiye çekeceğiz" dedi. Uzmanlar, bölgede etkili olan ekstrem soğuklar nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, trafiğe çıkacak olanların ise araç bakımlarını kış şartlarına göre eksiksiz yapmaları gerektiğini hatırlattı.